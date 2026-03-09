Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoEstibadora viguesaManifestación 8M VigoExtranjeros en Sanidad viguesaChayanne, en CastrelosSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Solo cinco jugadores del Quinocho siguen en el plantel del OL

redacción

Vigo

El único precedente entre el Celta y el Olympique de Lyon fue el amistoso de pretemporada disputado en Balaídos el 20 de julio de 2023, con Rafa Benítez al mando del banquillo celeste y Laurent Blanc al frente del conjunto galo. Los celestes se impusieron (y se llevaron el Memorial Quinocho) gracias a un solitario gol de Carles Pérez en el minuto 71 de encuentro.Ambos equipos han cambiado desde entonces, especialmente el cuadro rancés, que solo mantiene en nómina a cinco jugadores de aquella plantilla: el central belga Clinton Mata, el lateral argentino Nicolás Tagliafica, el mediocentro Corentin Tolisso y el extremo izquierdo Malick Fofana y el inglés Anslei Matiland-Niles, que se encuentra lesionado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents