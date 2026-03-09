Solo cinco jugadores del Quinocho siguen en el plantel del OL

El único precedente entre el Celta y el Olympique de Lyon fue el amistoso de pretemporada disputado en Balaídos el 20 de julio de 2023, con Rafa Benítez al mando del banquillo celeste y Laurent Blanc al frente del conjunto galo. Los celestes se impusieron (y se llevaron el Memorial Quinocho) gracias a un solitario gol de Carles Pérez en el minuto 71 de encuentro.Ambos equipos han cambiado desde entonces, especialmente el cuadro rancés, que solo mantiene en nómina a cinco jugadores de aquella plantilla: el central belga Clinton Mata, el lateral argentino Nicolás Tagliafica, el mediocentro Corentin Tolisso y el extremo izquierdo Malick Fofana y el inglés Anslei Matiland-Niles, que se encuentra lesionado.