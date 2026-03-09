Solo cinco jugadores del Quinocho siguen en el plantel del OL
redacción
Vigo
El único precedente entre el Celta y el Olympique de Lyon fue el amistoso de pretemporada disputado en Balaídos el 20 de julio de 2023, con Rafa Benítez al mando del banquillo celeste y Laurent Blanc al frente del conjunto galo. Los celestes se impusieron (y se llevaron el Memorial Quinocho) gracias a un solitario gol de Carles Pérez en el minuto 71 de encuentro.Ambos equipos han cambiado desde entonces, especialmente el cuadro rancés, que solo mantiene en nómina a cinco jugadores de aquella plantilla: el central belga Clinton Mata, el lateral argentino Nicolás Tagliafica, el mediocentro Corentin Tolisso y el extremo izquierdo Malick Fofana y el inglés Anslei Matiland-Niles, que se encuentra lesionado.
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
- Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
- Unas 150 variedades de camelias atraen a multitud de personas a Porta do Sol
- La salud o la nota: cuando el esfuerzo por un 13 «asfixia» en Bachillerato
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Muere José Antonio Suárez-Llanos, referente del sector pesquero gallego, a los 71 años