Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»

Las polémicas en el partido del RC Celta y Real Madrid del viernes no se limitaron al plano arbitral. Más allá de la falta sobre Fer López en el tiempo de descuento o la espectacular actuación de Sondeseu versionando a Madonna que la propia reina del Pop difundió a través de su cuenta oficial en X, el antiguo Twitter, otros instantes del encuentro siguen generando clips y reacciones.

Precisamente en las redes sociales ha sido muy comentada la imagen de Daniel Carvajal, a quien las cámaras de DAZN captaron aplaudiendo a Iago Aspas cuando el delantero celeste saltaba al terreno de juego en el minuto 83. El plano del capitán del Real Madrid, que se encontraba en ese momento calentando en la zona más próxima al córner de Gol con Tribuna Baja, mostraba un gesto atípico en nuestro fútbol: el de un jugador rival rindiendo homenaje, aún en activo, a un rival.

Desde el celtismo se elogió, pese a las enormes diferencias que se guardan con el lateral derecho. No hubo la misma suerte dentro de la afición merengue, ya que se vio como una nueva traición de un jugador que acumula 442 encuentros y 6 Champions con el club de su vida. La cercanía con futbolistas del FC Barcelona como Lamine Yamal había sido recriminado pese a su rol de capitán en la selección española.

«Es populismo y querer ir a la selección»

Uno de los más críticos fue el creador de contenido @liko_madridista, quien dedicó un vídeo a cargar contra la escena. «Sois muchos que me decís que es un gesto muy noble. Para nada, sigo diciendo que estos aplausos sobran igual que los de cierta parte del madridismo a Ronaldinho en el Bernabéu, son lamentables», iniciaba en su canal de Instagram. «Eso para mí es populismo, querer llevarte el aplauso fácil de la afición rival, con un objetivo que es ir a la selección española», añadía como si las convocatorias de Luis de la Fuente se decidieran mediante sufragio universal o censatario.

Pero la crítica de Guillermo Lillo iba más allá y cuestionaba el perfil del delantero moañés o su trayectoria. ¿«Quién es Iago Aspas? ¿A dónde ha llegado? ¿Leyenda del Celta? Que le haga un pasillo el Celta», mientras mencionaba a jugadores como Cazorla o Jesús Navas que sí que han recibido aplausos en distintos campos españoles en los últimos años.

La crítica despertó la furia de Carvajal, quien llegó a responderle este lunes desde su cuenta personal. «Ese gesto significa RESPETO, respeto a una leyenda de nuestra liga», iniciaba en su comentario el defensa. «Los valores están por encima de todo, cualidad de la que veo que careces», añadía sobre el citado creador de contenido. El resto de usuarios y aficionados del club merengue opinaban parecido. «Tas muy amargado bro» o «A Aspas hay que aplaudirle y PUNTO» fueron otros de los comentarios de los seguidores en el citado post.

18 partidos juntos

Iago Aspas y Daniel Carvajal se han enfrentado en nueve partidos, con un balance de ocho victorias y un empate a favor del Real Madrid. En idéntico número de encuentros han compartido alineación con la selección española desde el debut en Wembley en 2016 a marzo de 2023. Al mismo tiempo coincidieron en el Mundial de 2018 en Rusia en los decisivos partidos ante Marruecos y Portugal.