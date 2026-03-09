Los celestes pugnarán por la quinta posición en La Cartuja
La derrota del Betis frente al Getafe deja a los de Pellegrini a tiro de una victoria
La derrota frente al Real Madrid no ha tenido secuelas para el Celta, que sale del trance moralmente reforzado por el buen partido firmado contra los de Álvaro Arbeloa, sin jugadores lesionados ni sancionados. Tampoco a efectos clasificatorios ha tenido trascendencia la derrota para los celestes, que pugnarán el próximo domingo con el Betis por la quinta plaza de LaLiga en La Cartuja.
La derrota de los de Manuel Pellegrini en el campo del Getafe (2-0, con goles de Kiko Femenía y Martín Satriano) deja las cosas como estaban antes del inicio de la jornada, con el conjunto sevillano 3 puntos por encima de los celestes y el coeficiente particular de goles igualado con el empate registrado en la primera vuelta en Balaídos (1-1, goles de Marc Bartra y Hugo Álvarez).
Si el Celta vence el próximo domingo en la Cartuja, dará caza al Betis en la tabla y superará a los de Pellegrini por mejor coeficiente particular de goles. Esto significa que, en caso de empate a puntos a final de temporada, sería el equipo vigués el que se alzase con el quinto puesto que podría dar acceso la próxima temporada a la Liga de Campeones. Para ello, los equipos españoles deberán superar la puntuación de los alemanes en la carrera que ambas ligas mantienen por hacerse con una plaza extra en la máxima competición continental.
La derrota contra el Madrid tampoco ha tenido, de momento, efectos negativos con respecto a los equipos que persiguen al Celta en la tabla. A la espera de lo que ocurra mañana en el duelo entre el Espanyol y el Oviedo e n Cornellà-El Prat, los de Claudio Giráldez mantienen la distancia con respecto a la Real Sociedad y el Athletic, que siguen a 5 puntos tras sus respectivas derrotas frente al Atlético de Madrid (3-2) y al Barcelona (0-1). Apenas recorta a los celestes 1 punto Osasuna, tras remontar dos goles para empatar contra el Mallorca el pasado sábado. El Getafe, mientras se sitúa ahora 7 puntos del Celta.
