La camiseta de la ambición rubia

Hay algo profundamente gallego en guardar un recuerdo durante treinta y cinco años para soltarlo justo en el momento en que el mundo, cansado de algoritmos fríos, necesita un poco de alma. Lo ha hecho Marián Mouriño, que preside el Celta con una mezcla de pragmatismo moderno y nostalgia bien entendida, al enviarle una misiva a Madonna. No a la Madonna del Auto-Tune y el filtro de Instagram, sino a aquella que en el verano del 90 hizo que Balaídos dejase de ser un estadio para convertirse en un templo pagano.

Aquel concierto fue nuestra mayoría de edad colectiva. Madonna apareció en el escenario con la celeste puesta, esa prenda que tiene la propiedad mágica de hacer que hasta una estrella de Michigan parezca de Coia. La foto ha dormido en el imaginario vigués como un tesoro hundido en Rande, hasta que el equipo de comunicación del club, capitaneado por Gael García, en complicidad con la presidencia, decidió que ya era hora de rescatar el pecio.

El arte de la carambola digital

La jugada ha sido de una finura técnica que ya quisiera para sí cualquier mediapunta. Rememorarle ese momento de camiseta vintage a la «Reina del Pop» no es solo marketing; es un ejercicio de memoria sentimental. Y como en las mejores comedias de enredo, el destino puso de su parte cuando la propia artista respondió en X. Un «clic» que conecta la gira Blond Ambition con la generación Z, cerrando un círculo que ni el mejor compás de carpintero podría trazar.

Todo ha cobrado una dimensión épica con la apasionante interpretación de Sondeseu de su tema «Like a prayer» en la previa del Celta-Real Madrid, el pasado viernes. La orquesta folk versionó sobre el césped de Balaídos, 35 años después, uno de los grandes temas de la historia del pop entre fuegos y juegos de luces. Madonna, seguramente conmovida por el guiño, compartió el vídeo original del club en su perfil oficial. El Celta, en un alarde de cariño, respondió con un rotundo «We love you, Madonna», agradeciendo el gesto de mantener viva una pieza de nuestra historia con un cierre que ya es lema: “Sempre Madonna, Sempre Celta”.

Decía Oscar Wilde con esa ironía tan suya que «el único deber que tenemos con la historia es reescribirla». El Celta, bajo la batuta de Marián y el ingenio de Gael y su equipo, no está reescribiendo la historia, la está haciendo brillar con un trapo de cocina y un poco de purpurina. Han entendido que un club de fútbol hoy es, sobre todo, una fábrica de pertenencias.

La reliquia que debe volver

Y ya puestos a soñar, ahora que la Liga se ha puesto romántica con esas jornadas de camisetas vintage, no estaría de más lanzar un guante (o un encaje de aquellos de la Ciccone) al centro del campo. Bien estaría que el Celta, en un alarde de justicia nostálgica, rescatara para un partido oficial el modelo Madonna, ese que los jugadores titulares ya han evocado con el mensaje «Madonna do you have it?».

Esa elástica con el cuello de pico y el aire de cuando los domingos olían a puro y el pop aún tenía su punto subversivo. Ver a los nuestros defendiendo el escudo con la misma piel que lució la diva sería el cierre perfecto para esta fábrica de recuerdos. Porque si el fútbol es estética, que sea una estética con banda sonora de sintetizadores.

Cosas que importan.

A veces, entre tanto VAR, presupuestos de televisión y fichajes de nombres impronunciables, nos olvidamos de que el fútbol es también una excusa para sentirnos parte de algo. Estas iniciativas tienen un valor que no se mide en la cuenta de resultados, sino en la empatía:

Humanizan el escudo: El Celta deja de ser una sociedad deportiva para ser ese amigo que te recuerda un verano increíble.

Proyectan la marca Vigo: No hay mejor embajador que una estrella mundial reconociendo un hecho con sabor a raíz (aunque fuese de un solo concierto).

Reivindican el estilo: La elegancia de la carta de Marián Mouriño demuestra que se puede ser institucional sin ser aburrido.

Bienvenidas sean estas locuras maravillosas. Porque, al final del día, todos somos un poco como aquel público del 90: gente que solo quiere que le canten Like a Prayer mientras se luce con orgullo el color del cielo. El Celta y su equipo de gestión han marcado un gol por la escuadra de la nostalgia, y a nosotros solo nos queda aplaudirlo desde la grada infinita de los recuerdos.