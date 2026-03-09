La atención vuelve a centrarse en Europa

El Celta aparca la Liga por décima vez esta temporada para centrarse de nuevo en la segunda competición europea, la que alienta los sueños del equipo, el club y la afición. El jueves recibe en Balaídos (21 horas) a un Olympique de Lyon que fue el mejor contendiente de la primera fase de la Liga Europa pero atraviesa días complicados tras caer en la Copa de Francia mientras acumula bajas significativas. Los célticos, por su parte, viven momentos de satisfacción e incluso la derrota del viernes ante el Real Madrid, en el descuento y con un gol de rebote, no dejó secuelas anímicas ni deportivas. Además, le han acompañado los resultados de la jornada con respecto a los rivales directos en la pelea por la quinta plaza de la Liga, que le disputará el próximo domingo al Betis en La Cartuja, ese estadio de amargos recuerdos para los célticos tras la derrota en la tercera final copera, en el 2001.

El calendario deportivo le ha concedido margen suficiente al Celta para disfrutar de dos jornadas de descanso antes de comenzar a preparar la cita del jueves contra Les Gones, que en la noche de ayer recibieron al París FC en un duelo de la Ligue 1, en la que el conjunto de Lyon marcha en la tercera posición.

Más tiempo de descanso y menos lesionados son dos de los aspectos que favorecen al Celta ante este primer duelo de los octavos de final de la Liga Europa, que posiblemente se decida una semana después en el Groupama Stadium. Giráldez concedió el sábado y el domingo de descanso a sus jugadores, que hoy regresan al trabajo en Afouteza. El técnico estará pendiente de la evolución de la lesión de Pablo Durán, al que los médicos le diagnosticaron un esguince de rodilla tras un mal gesto en el duelo ante el Mallorca, el pasado 22 de febrero, con lo que se han cumplido ya las dos semanas de baja previstas para su reaparición. Ante el Real Madrid no hubo incidencias importantes entre los que compitieron y todos ellos disponen de cinco días para recuperar fuerza. En ese sentido, Giráldez estaría en disposición de presentar ante los galos el equipo de gala, que en varias posiciones depende siempre de las características del rival.

Y a este duelo europeo, los célticos se presentan con la ilusión de continuar la buena racha de resultados que vienen manteniendo en Balaídos desde el inicio de la competición, pues solo se vieron sorprendidos por el Bolonia (1-2), mientras que superaron en dos ocasiones al PAOK, así como al Lille y al Niza. Además, en la Liga vuelven a pelear por segundo año consecutivo por los puestos europeos, después de tener casi asegurada la permanencia, su principal objetivo. El tropiezo ante el Real Madrid no supone ningún contratiempo, teniendo en cuenta el potencial del rival y que el partido se decidió en el descuento con un gol de rebote cuya jugada arrancó con una posible falta sobre el céltico Fer López y poco después de que Aspas estrellase el balón en un palo que hubiese supuesto el 2-1 para los de Giráldez.

Con la plantilla casi al completo, el Celta se prepara para vivir otra ilusionante jornada europea para seguir alimentando el sueño en una competición en la que estuvo a un paso de la final en 2017. En esta ocasión le espera un Olympique de Lyon que también presume del título de la Intertoto, como los célticos, al que Les Gones añaden 7 títulos de Liga, 5 de la Copa de Francia y 1 de la Copa de la Liga.

En los últimos tiempos, el conjunto de Lyon ha pasado por momentos de incertidumbre ante los problemas económicos que estuvieron a punto de condenarle a Segunda División el verano pasado. Así, el club se vio obligado al traspaso de sus piezas más cotizadas, como el centrocampista Rayan Cherki y el delantero Georges Mikautadze, por los que se embolsó casi 68 millones de euros. La plantilla actual, sin embargo, alcanza un valor en el mercado de 224 millones de euros, muy por encima de los 146 millones que se estima de la del Celta.

Noticias relacionadas

Para la visita a Vigo, el entrenador del Lyon, el portugués Paulo Fonseca, estará muy pendiente de los lesionados: el zaguero Rubén Kluivert, el lateral Ainsley Maitland-Niles y los atacantes Pavel Sulc, Afonso Moreira y Ernest Nuamah. Alguno podría recuperarse a tiempo para jugar en Balaídos, a donde vuelve el conjunto galo después de que en el verano de 2023 perdiese por 1-0 en el Memorial Quinocho.