El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
Un deportivista pide ayuda al Panda para conseguir la elástica celeste de la pregunta a la reina del pop para su novia, y aunque el seguidor blanquiazul deja claro que en su casa «no entraba una camiseta del Celta», admite que la pasión de su pareja por la artista le ha hecho ceder
La rivalidad entre Dépor y Celta suele dejar pocas zonas grises. Pero a veces aparece una historia capaz de desarmar cualquier frontera futbolera. Eso es lo que le ha ocurrido a un aficionado deportivista que, tirando de humor, cariño y resignación sentimental, ha decidido dirigirse públicamente a Borja Iglesias para pedirle un favor muy especial: conseguir para su novia la camiseta con la que el Celta saltó al campo en su homenaje a Madonna.
El mensaje, compartido en redes sociales, no tardó en llamar la atención por su mezcla de fidelidad blanquiazul y romanticismo doméstico. El joven se presenta sin rodeos: es del Dépor hasta el punto de llevar tatuada una camiseta del club en la piel. Pero ni siquiera semejante declaración de principios le ha servido para resistirse a la petición de su pareja.
«Hola Borja, quería pedirte un favor. Yo soy del Dépor, tengo hasta tatuada una camiseta del Dépor, pero a mi novia le encanta Madonna. Es su mayor fan, lleva yendo a conciertos de ella desde que tiene 12 años», escribe en su mensaje dirigido al delantero compostelano.
La historia ganó todavía más fuerza con la referencia a la iniciativa celeste de esta semana en Vigo, que desató comentarios y entusiasmo entre los seguidores de la cantante. Fue entonces cuando, según relata, llegó la petición definitiva en casa: «Y esta semana, con la que liasteis por Vigo, me dijo que necesitaba la camiseta con la que salisteis al campo». La elástica a la que se refiere estaba sobreimpresionada con la pregunta: «Madonna, do you have it? (Madonna, ¿la tienes?).
Ahí aparece el choque entre convicciones futboleras y vida en pareja. «Yo le dije que en mi casa no entraba una camiseta del Celta, pero su amor por Madonna es tan grande que me veo en la obligación de ceder».
Más allá de la anécdota, el relato ha conectado por su tono cercano y por una imagen muy simbólica: la de un hincha deportivista con tatuajes que acreditan su sentimiento, dispuesto a hacer una excepción histórica por amor. Uno de ellos reproduce precisamente una camiseta del Dépor, mientras otro muestra un diseño de aire isleño con la inscripción «La Isla Bonita», uno de los grandes clásicos del repertorio de Madonna.
El mensaje concluye apelando directamente a la buena voluntad de Borja Iglesias: «No sé si podrías hacer algo, y así sorprenderla con esa camiseta. Muchas gracias, suerte en la temporada y Forza Dépor».
