El Lyon incrementa las bajas

A Paulo Fonseca se le multiplican los problemas para preparar la eliminatoria contra el Celta, que arranca el jueves en Balaídos (21 horas). En el equipo francés se multiplican los partes de baja. El último corresponde a Ainsley Maitland-Niles. El lateral derecho inglés sufrió una lesión muscular durante la eliminatoria de Copa de Francia ante el Lens. A la dolorosa derrota en el torneo copero tras una tanda de penaltis se suman los numerosos problemas físicos que afrontan jugadores como Pavel Sulc, Afonso Moreira, Malick Fofana, Ernest Nuamah y Rubén Kluivert.

Además de todos esos contratiempos, el técnico portugués del Lyon dispondrá de menos días para preparar la visita a Vigo, pues su equipo afronta esta noche una nueva jornada de Liga. Recibe en el Groupama Stadium al Paris FC, un rival que ocupa la parte baja de la clasificación. El partido arrancará a las 20:45 horas, casi dos días después de que el Celta se enfrentase al Real Madrid.

Fonseca dispondrá de un máximo de dos sesiones de trabajo para preparar el duelo contra el Celta. A esa falta de tiempo para estudiar al rival, el entrenador portugués estará pendiente de los lesionados por si puede recuperar a alguno en Vigo. Además, el equipo francés necesita dejar atrás el revés sufrido en los cuartos de final de la Copa. El Olympique de Lyon deja escapar así una oportunidad para intentar romper catorce años de sequía de títulos. En la liga, mientras tanto, continúa en la tercera plaza, a pesar de caer el fin de semana pasado en Marsella.