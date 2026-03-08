Los goles como referencia

El Real Madrid se le resistía a Borja Iglesias, que el viernes anotó el primer gol ante el equipo merengue después de una docena de enfrentamientos. El compostelano no firmó el mejor partido, ni mucho menos, pero contribuyó con un nuevo acierto a elevar sus números en la Liga a los 11 tantos que le mantienen en la pelea por el Trofeo Zarra al máximo realizador español. Además, el delantero del Celta va camino de superar su marca personal de goles de una temporada. A falta de once jornadas para concluir el curso, el ‘Panda’ se sitúa a un gol de igualar su mejor registro a estas alturas del campeonato, que estableció en la campaña 2022-23 con 12 tantos. De momento, ya ha igualado el número de goles que contabilizó el año pasado en la Liga con el Celta.

El impacto de Borja Iglesias en los números del Celta comienza a ser importante, teniendo en cuenta que aparece como el autor del 29,7 por ciento de los goles que contabiliza el equipo vigués en 27 jornadas de Liga. En esa faceta, el compostelano ha venido a ocupar el vacío que supone la drástica disminución de la capacidad goleadora de Iago Aspas.

La jugada del gol

El viernes ante el Real Madrid se mostró muy errático con el balón en los pies pero demostró su capacidad como jugador de área pese a la vigilancia en corto a la que le sometieron Rüdiger y Asencio. En el minuto 24 acompañó en la carrera a un Williot Swedberg que recogió en el costado izquierdo un buen balón en largo de Mingueza. El sueco le ganó la posición al experimentado Trent Alexander-Arnold, al que burló con un quiebro cerca de la línea de fondo. Le sobró tiempo a Williot para otear el horizonte y esperar a que el ‘Panda’ pisase el área rival para servirle un balón raso al pie para que el compostelano solo tuviese que empujarla para igualar un marcador que había abierto Tchouameni con un lanzamiento desde la frontal.

Después de una docena de enfrentamientos contra el Real Madrid, en el había defendido los colores del Espanyol, el Betis y el Celta, el santiagués podía celebrar por fin un gol ante un rival que se le resistía en su importante producción goleadora en la Liga. De hecho, como recoge la cuenta ‘Afouteza e Corazón’ en la red social X, Borja Iglesias es el futbolista español que más goles ha firmado en la Liga en las cuatro últimas temporadas. Su registro se sitúa ahora en 37 tantos, dos más que su compañero Iago Aspas, con el que en el curso 2018-19 compitió por el Trofeo Zarra.

En esta temporada, Borja Iglesias vuelve a presentar candidatura a mejor rematador español de la Liga. Por delante aparecen los barcelonistas Lamine Yamal y Ferran Torres, con 13 y 12 goles, respectivamente (antes de que ayer se enfrentasen al Athletic Club en San Mamés). El céltico empata a 11 tantos con Oyarzabal, de la Real Sociedad, que ayer marcó en el Metropolitano.

Mundial

Los cuatro goleadores aspiran a participar con España en el Mundial del próximo verano. El céltico ha conseguido hacerse un hueco en las últimas convocatorias del seleccionador Luis de la Fuente. Los otros tres futbolistas son habituales en los planes del técnico riojano, que a finales de marzo afronta la Finalísima contra Argentina y en la que el compostelano cuenta con opciones de disputarla.

Ninguno de sus competidores han festejado más goles que el ‘Panda’ desde la temporada 2022-23. El que más se le acerca es Ferran Torres, con 33, uno más que Oyarzabal. El madrileño Álvaro Morata, que siempre aparece entre los favoritos a sumar más partidos con la selección, acumula 28 goles en los cuatro últimos años.

Con el del viernes al Real Madrid, Borja Iglesias ya ha alcanzado el mismo número de goles que en toda la temporada pasada, en la que acabó como mejor rematador del Celta. Este curso, su contribución es mucho mayor teniendo en cuenta que añade dos tantos más en la Liga Europa y la misma cantidad en la Copa del Rey para elevar su producción rematadora hasta las 15 dianas.