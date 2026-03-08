El Fortuna, con todo en contra

3 GUADALAJARA: Zarco, Lucas Perez (Enrique Lopez, min.22), Agustín Moreno (Pablo Muñoz, min.46), Daniel Gallardo, Antonio Calvo (Pablo Rojo, min.69), David Amigo (Unax Alvarez, min.86), Víctor Rodriguez, Javier Gomez, Miguel Muñoz (Alejandro Domingo, min.86) y Jorge Casado. 0 CELTA FORTUNA: Carrillo, Gavian (Ndiaye, min.85), Anxo, Jaime Vazquez (Somuah, min.46), Kibet, Antañon, De la Iglesia, Jan Oliveras (Khayat, min.73), Enrique Ribes (Arechaga, min.85), Santamaria (Jorge Perez, min.82), Alvaro Marin,. GOLES: 1-0, min.34, Javier Gómez, 2-0, min.73, Pablo Muñoz, 3-0, min.85, David Amigo.

Demasiadas cosas en contra. El Celta Fortuna sufrió una dura derrota ante el Guadalajara en un encuentro que quedó condicionado muy pronto por la expulsión de Álvaro Marín en el minuto 24. El filial celeste, que ya llegaba cargado de bajas, tuvo que competir durante más de una hora con un jugador menos, lo que terminó marcando el desarrollo del partido.

El conjunto gallego, que compuso una alineación novedosa con gente como el joven Kibet estrenándose como titular, comenzó el duelo con intensidad, tratando de hacerse con el control del balón y presionando arriba para incomodar la salida del Guadalajara.

La historia del partido se escribe en ese tramo que va del minuto 10 (primera amarilla a Marín) y el 24 (segunda y por lo tanto roja). Excesivo por parte del árbitro, evitable por parte del futbolista. A pesar del golpe, el equipo visitante trató de reorganizarse sobre el campo y mantener el orden defensivo para evitar que el Guadalajara aprovechara la superioridad numérica.

El equipo local comenzó entonces a volcarse en ataque y a generar mayor presencia en campo rival. El Celta Fortuna resistía con esfuerzo, tratando de cerrar espacios y buscar alguna salida rápida al contraataque.

En el minuto 34 llegó el primer gol del partido. Javier Gómez aprovechó una acción ofensiva del Guadalajara para adelantar a los locales y poner el 1-0 en el marcador.

El Celta Fortuna intentó reaccionar antes del descanso, pero la inferioridad numérica dificultaba la construcción de jugadas ofensivas claras. Aun así, el equipo celeste mantuvo la intensidad y trató de mantenerse vivo en el encuentro.

Anxo conduce un balón ante un rival. / CDGuadalajara

Tras el paso por vestuarios, el técnico visitante introdujo cambios buscando mayor equilibrio y frescura. Somuah entró al terreno de juego para reforzar al equipo.

El partido siguió siendo muy físico, con varias tarjetas amarillas para ambos conjuntos. El Celta Fortuna luchaba por mantenerse dentro del partido pese al desgaste de jugar con diez futbolistas.

En el minuto 57 el encuentro vivió un momento de tensión cuando el árbitro expulsó a un miembro del cuerpo técnico de cada equipo tras una discusión en la zona de banquillos, lo que aumentó el clima de nerviosismo en el partido. Además, el Celta vio cómo se le anulaba el gol del empate lo que desembocó en la expulsión a Fredi Alvarez.

En el minuto 73 llegó el segundo tanto del encuentro. Pablo Muñoz, que había entrado tras el descanso, culminó una acción ofensiva del Guadalajara para ampliar la ventaja local.

El Celta Fortuna no dejó de intentarlo y movió el banquillo para buscar algo de profundidad en ataque, aunque las fuerzas empezaban a escasear tras tantos minutos en inferioridad.

Cuando el encuentro se acercaba a su desenlace, en el minuto 85 David Amigo anotó el tercer gol del conjunto local, cerrando definitivamente el marcador.

A pesar del resultado, el equipo mostró carácter y compromiso en un partido que se complicó demasiado pronto con la expulsión. Jugar más de una hora con diez futbolistas exigió un esfuerzo físico enorme que terminó pasando factura en los últimos minutos.

El cuerpo técnico intentó reordenar al equipo y buscar soluciones desde el banquillo, introduciendo cambios para mantener el equilibrio entre defensa y ataque. Sin embargo, el Guadalajara supo aprovechar su ventaja numérica y gestionar mejor los momentos clave del encuentro. El marcador final de 3-0 fue un castigo duro para el Celta Fortuna, que luchó durante todo el partido pese a las circunstancias adversas.