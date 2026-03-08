Fútbol Juvenil / División de Honor
El Celta llega en forma a la Copa
Se impuso en el derbi al Val Miñorn El Dépor empata con el Roces y deja a los célticos a las puertas del liderato del grupo
Sábado redondo para el Celta juvenil, que adelantaba el derbi ante el Val Miñor para llegar con un poco más de descanso a las semifinales de Copa del Rey. Además, el Deportivo empataba a un gol en el campo del Roces, con lo que si el Celta gana el partido pendiente que tiene con el Pontevedra, y que se disputará el próximo 29 de marzo, recuperará el liderato del grupo.
El Val Miñor llegaba a Barreiro con las urgencias propias de un equipo que ocupa puestos de descenso a nueve jornadas para la conclusión del campeonato.
Esperaban a los célticos en su campo, cerrando líneas y no dejando huecos para que crearan ocasiones de peligro. Los minutos pasaban con un Celta que no encontraba huecos por los que crear peligro, y un Val Miñor que trataba de salir a la contra a la menor oportunidad que se le presentaba.
El Celta también presionaba la salida del balón de los de Nigrán, ya sí llegó el primer gol, a dos minutos para el descanso. Los vigueses recuperan un balón en la frontal y Aparicio, con un potente disparo, bate a Miguel.
En la segunda parte el Val Miñor se estiró un poco más, y a falta de media hora Unai aprovecha un rechace de Izan para igualar el encuentro. La alegría no le duró demasiado, ya que una buena combinación en la frontal le permitió marcar a Jorge. David sentenció en el añadido.
