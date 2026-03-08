El Celta Fortuna trata de cuidar su ventaja

El Celta Fortuna afronta esta tarde en Guadalajara una nueva oportunidad de seguir alimentado una temporada histórica en la que el cuadro de Fredi Alvarez, pese a los condicionantes a los que se enfrenta cada semana por el trasiego de jugadores, avanza con paso firme hacia un nuevo play-off de ascenso a Segunda División.

Los vigueses llegan al campo del penúltimo clasificado –hay mucho en juego para los locales que no pueden permitirse otro tropiezo– en mitad de una serie de siete partidos sin conocer la derrota lo que les ha permitido asentar la diferencia sobre el tercer clasificado hasta los diez puntos. Hoy podrían aumentarla en caso de victoria.

Incluso puestos a soñar, el partido les ofrece la oportunidad de situarse a siete puntos del Tenerife, líder de la categoría que ayer tropezó en su campo con el Lugo, justo antes de que los tinerfeños visiten Vigo el próximo fin de semana. Eso podría abrir lo que parecía bien sellado por el equipo de Tenerife.

Pero esa será otra historia porque antes toca el desplazamiento en Guadalajara donde las cosas no le resultarán sencillas para el filial que en principio tiene las bajas de Capdevila por sanción (fue expulsado la pasada jornada en el partido ante el Mérida en Barreiro) y de los lesionados Hugo Burcio y Joel López, dos de las piezas esenciales de este equipo que están en el tramo final de sus procesos de recuperación pero que no llegarán aún a este partido.

Fredi Alvarez ha dejado para hoy por la mañanala lista de convocados por esta obsesión moderna que consiste en no darle pistas al rival ni tan siquiera de los jugadores que van citados. De cualquier modo, el equipo vigués intentará sacar algo positivo de un campo complicado aunque el Guadalajara esta temporada como local ha empatado cuatro partidos y perdido seis. Pero dos de las últimas cuatro victorias han sido en sus últimos partidos como local, siempre por idéntico marcador (1-0) que desgrana algunas de las condiciones que tiene este equipo y lo mucho que trata de explotar los pocos goles que es capaz de anotar.

CAMPO: Pedro Escartín.

Noticias relacionadas

HORA: 16:00.