«Esto es el Madrid, pelear hasta el final»

Jugada de Williot en la que acaba burlando el marcaje de Trent para asistir a Borja Iglesias en el gol. | MARTA G.BREA

Redacción

Vigo

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, dijo estar muy feliz por la «personalidad» y el «carácter» que mostraron sus jugadores para vencer al Celta en Balaídos, donde su equipo sumó un triunfo vital para mantenerse en la pelea por el título de Liga.

«Es una victoria muy importante porque encaramos de otra forma el partido del miércoles (ante el City), que va a ser durísimo, y porque nos guía un poco el camino que queremos seguir en cada partido. Esto es el Real Madrid; pelear hasta el final, creer, luchar. Seguro que podemos hacer muchísimas cosas mejor, pero la personalidad y el carácter que hemos demostrado hoy ojalá sea un punto de inflexión y a partir de aquí todo vaya mucho mejor», manifestó.

Dijo estar convencido de que su equipo va a pelear la Liga «hasta el final» porque «queda muchísimo, quedan 33 puntos y a estas alturas es como si no empezase la Liga porque a partir de ahora cada partido va a ser como una guerra».

