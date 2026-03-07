Una gran oportunidad perdida

Pocas veces se encuentran los rivales a un Real Madrid tan diezmado como el que ayer visitó Vigo con diez bajas. El Celta desaprovechó la oportunidad de romper una racha sin ganar a los merengues en Balaídos desde 2014. Doce años en los que los célticos solo han sumado un empate. Y ese era el resultado al que se encaminaba un partido irregular de los de Giráldez, que apostó por defender en bloque bajo para evitar la rapidez y habilidad de Vinícius. El plan de los celestes falló en el primer tanto de Tchouameni tras un saque de esquina. Lo arregló en parte Borja Iglesias al empatar antes del descanso tras una gran asistencia de Williot. Pudieron adelantarse los locales pero el remate de Aspas lo escupió el palo de la portería de Courtois en el minuto 86. El Real Madrid respondió en el minuto 94 con un disparo desde el balcón del área de Valverde que se marchaba fuera, pero el rebote en el cuerpo de Marcos Alonso desvió el balón al lado contrario de donde se encontraba Radu. El Celta perdía así la oportunidad alcanzar al Betis en la quinta plaza, mientras que el Real Madrid continúa vivo en la Liga tras encadenar dos derrotas.

No funcionó el plan. Giráldez estaba convencido de que la mejor manera de ganarle al Real Madrid era repetir el plan que llevó al Celta a sumar los tres puntos en el Bernabéu. No importaban las importantes bajas en el equipo de Arbeloa. Al Getafe también le funcionó el lunes pasado y el Celta quería los tres puntos, aunque para ello tuviese que sacrificar un juego más abierto y vistoso para el espectador. Pero permitió demasiados disparos desde la frontal, de lo que se aprovecharon dos reputados rematadores con el pie como Tchouameni y Valverde.

Poco tacto con el balón. Salió el Celta agarrotado al campo y con poco tacto con el balón, lo que propició muchas pérdidas y obligaba al equipo a ceder más terreno al rival de lo deseado. Las apariciones de Carreira y Mingueza por las bandas parecía la única solución para salir del atolladero ante un Real Madrid que estrelló el balón en el palo en el minuto 9 tras una cabalgada de Vinícius ante la pasividad de Radu para salir a su encuentro. A continuación, Tchouameni tuvo dos ocasiones para golpear desde la frontal y consiguió que su equipo se pusiese muy pronto por delante en el marcador.

Williot. El sueco se está ganando la etiqueta de ‘pesadilla’ del equipo blanco, pues en cinco partidos ha generado cuatro goles y una asistencia. La de ayer a Borja Iglesias llegó tras un gran pase en profundidad de Mingueza con la izquierda. Williot se libró de un Trent muy pusilánime que permitió al céltico controlar el balón desde la línea de fondo y esperar a la llegada de Borja Iglesias para darle un pase que el compostelano solo tuvo que empujar la pelota a la portería de Courtois. Tras el doblete en el Bernabéu, que supuso un gran triunfo del Celta, Williot niveló ayer el partido. Antes del descanso, pudo lograr el segundo para el Celta pero su remate con la izquierda lo despejó como pudo Courtois tras una buena asistencia de Carreira desde la derecha.

Once goles del ‘Panda’. Borja Iglesias se estrenó ayer como goleador ante el Real Madrid, en su decimotercer enfrentamiento contra el conjunto blanco, defendiendo los colores del Espanyol, el Betis y el Celta. El delantero céltico aprovechó el regalo de Williot para sumar su undécimo tanto en la Liga, lo que le mantiene en la pelea por el Trofeo Zarra al máximo goleador español de la Liga. A ellos, el compostelano añade cuatro goles más entre la Copa y la Liga Europa para acumular 15 tantos en lo que va de temporada. El gol fue lo único positivo ayer del ‘Panda’ en uno de sus peores partidos con la celeste al mostrarse peleado toda la noche con el balón.

Cuatro cambios. Apostó Giráldez por un once que puede parecerse al titular, aunque Giráldez no cultiva ese aspecto. Ayer, el porriñés introdujo cuatro cambios con respecto al equipo que ganó en Girona: Starfelt, Marcos Alonso, Borja Iglesias y Williot relevaron a Aidoo, Carlos Domínguez, Fer López y Hugo Álvarez. La puesta en escena de los célticos, sin embargo, fue peor de la esperada después de encadenar cuatro victorias. La ilusión era grande ante un Real Madrid con muchos suplentes y canteranos sin experiencia en la élite. Y cuando parecía que el empate era un mal menor, llegó el gol de Valverde, precedido de una acción en la que los célticos reclamaron falta sobre Fer López.