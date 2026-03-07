«Esta derrota nos escuece a todos»

Un gol de Valverde en el descuento, después de que los célticos reclamasen una falta del uruguayo sobre Fer López, dejó sin premio al Celta y fastidiado a su entrenador, Claudio Giráldez, que no tuvo respuesta del árbitro a sus gestos desde la banda ante lo que consideraba una infracción sobre su jugador.

«Reclamé la falta a Fer, va con las dos piernas, lo derriba, es muy parecida a la de Asencio en la que lo amonesta un poco antes», explicó Claudio Giráldez la acción previa al tanto de Valverde que suponía el triunfo de Real Madrid en Balaídos. El entrenador de Celta dijo desde la sala de prensa que se marchaba «jodido» por el primer gol que encajó su equipo en una acción a balón parado.

Admitió Giráldez que al Celta le faltó «su» juego pese a que no sufrió «demasiado» en defensa ante el Real Madrid, pero aplaudió que este encuentro le debe servir para saber «que también lo podemos ganar, porque lo tuvimos cerca en ese tiro de Aspas al palo, aun sin hacer nuestro mejor juego».

«Las expectativas que se habían planteado para el partido nos hacen que nos cuesta más estar en bloque bajo, entender que hay que sufrir porque el Real Madrid es muy buen equipo. Creo que nos ha desgastado psicológicamente no tener el control durante el partido que hemos tenido al inicio y que en el Bernabéu tuvimos mucho más», expuso el preparador céltico.

Valoró el porriñés «el esfuerzo» de sus jugadores y pidió «limpiar esta mala sensación» porque el jueves tienen otro partido «muy motivante» en la ida de los octavos de final de la Liga Europa contra el Olympique de Lyon.

«Me voy con la sensación de que hemos tenido muchas dudas en la primera parte, sobre todo porque el Real Madrid ha hecho algo raro porque suele tener mucho jugador en el lado izquierdo y hoy lo han hecho con mucho jugador en el derecho, con Vinícius prácticamente por dentro en muchos compases del partido. Nos han desajustado en la presión. En la segunda parte hemos trabajado mejor, pero mi planteamiento no ha estado bien porque hemos empeorado con los cambios, nos ha faltado energía y no hemos entrado ordenados. Esta derrota a todos nos escuece», concluyó después de su autocríticas por el planteamiento táctico.