Borja: «Duele porque el gol es en la última acción; da un poco de rabia»

Borja Iglesias,lamentó la derrota ante el Real Madrid por un tanto de Fede Valverde en el minuto 94, tras un encuentro en el que destacó que apenas concedieron opciones al rival y en el que «duele» caer «en la última acción», según declaraciones recogidas por la agencia EFE. El ariete santiagués fue crítico con su propia actuación aunque añadiese otro gol a la jugosa y creciente cuenta de esta temporada.

«Duele porque el gol es en la última acción y el equipo a pesar de estar defendiendo mucho tiempo en bloque bajo, lo había hecho bien, no habíamos concedido opciones y el último disparo estaba bien defendido. Da un poco de rabia», lamentó en Movistar+.

Pese a ser el autor del tanto del empate que se le escapó al Celta en el último suspiro, Borja Iglesias no se marchó contento con su partido. «En muchas situaciones mientras estaba en el campo he podido sacar al equipo de esa zona pero no he estado tan preciso como otros días. Cuando ellos tienen dominio territorial es difícil porque pasas mucho tiempo corriendo y sufriendo. Teníamos claro qué hacer, hemos tenido buenos momentos, otros no tanto y hay que aprender de ellos», analizó.

Agradecimiento a la afición

Por último, agradeció el apoyo al equipo de la afición en Balaídos y no miró más allá con una posible presencia en el Mundial 2026 con la selección española. «A pesar de lo que pase en el terreno de juego siempre están con nosotros, nos apoyan y ayudan. Tenemos un reto apasionante en lo que queda de temporada y lo que queda de Liga hay que pelearla. Yo intento aportar dentro y fuera del campo, soy muy afortunado por jugar en el Celta y lo disfruto mucho. Lo que venga ya vendrá», sentenció.