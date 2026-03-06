Peñas
«Sempre co Celta» celebra su treinta cumpleaños
La Peña Sempre co Celta celebró su treinta aniversario en su sede, la cafetería La Buena Vida en la Calle Salceda de Caselas, en un bonito acto al que acudió la presidenta Marián Mouriño. También acudió Hugo Sotelo en representación de la primera plantilla, Dela del Celta Fortuna y Elena de As Celtas. También se dejaron ver otros símbolos del club como Gudelj, Ratkovic o el consejero Sergio Alvarez. Hubo reconocimientos para los peñistas, regalos y sobre todo un sentimiento de hermandad entre todos los asistentes.
