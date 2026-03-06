El Celta muere en la orilla tras remar durante 94 minutos

El Celta tuvo el partido en sus manos hasta el minuto 94. Con un 1-1 en el marcador, Fer López perdió el balón en el medio del campo tras intentar un desafortunado e innecesario taconazo, le robaron posteriormente la pelota, quizás con falta, y la jugada acabó con el gol de la victoria, rubricado por Fede Valverde tras rebotar el cuero en Marcos Alonso. El Real Madrid, que se presentó plagado de bajas sensibles, controló la mayoría de los tramos del duelo y abrió el marcador con un tanto madrugador de Tchouaméni, pero la escuadra viguesa equilibró el choque a los pocos minutos con una diana de Borja Iglesias posterior a una jugada brillante.

Ferran Jutglà y Mingueza figuraron como las novedades de partida, si se puede decir así de un siempre mutante once inicial de Claudio Giráldez. Ambos, catalanes y ex del Barça. El ariete venía de lucirse frente al Girona con un golazo el pasado lunes, pero hoy no estuvo fino, y el carrilero fue clave en el gol del empate de este viernes con una entrega exquisita con la izquierda. Tras una espectacular actuación de la orquesta SonDeSeu, que interpretó la pieza 'Like a prayer' de Madonna a modo de homenaje de su concierto en la ciudad en 1990, Balaídos, a rebosar, disfrutó de la primera ocasión del lado local. Borja Iglesias conectó un fuerte disparo desde la frontal del área que atajó con una magnífica estirada Courtois.

Amén de este conato, fue el conjunto capitalino el que tomó las riendas del choque, una actitud previsible, pues llegaba a Vigo desesperado después de sumar dos derrotas consecutivas en LaLiga -Osasuna y Getafe-. Sin jugadores como Mbappé, Bellingham, Carreras, Rodrygo, Camavinga, Huijsen y Mastantuono, entre una larga lista, dominó buena parte de la primera mitad y ya en el minuto 9 dio primer aviso: Vinícius se plantó solo ante Radu tras una carrera hacia la portería y estrelló en el palo largo un balón que se paseó por la línea de gol amenazante hasta que fue atrapado por el portero rumano. Tan solo dos minutos después, el susto se convirtió en azote. Los merengues achucharon la caseta rival hasta dar con un córner -inexistente- que Tchouaméni transformó en el tanto inaugural. El francés remató a placer en el borde del área en un lance defendido de manera pésima por los celestes.

La diana de los visitantes no mudó el guion. El Celta pecaba de impreciso, especialmente un Borja Iglesias que, paradójicamente, se encargó de enloquecer a la parroquia viguesa y mudar por completo el ambiente del choque instantes más tarde. Concretamente en el minuto 25, el picheleiro perforó las mallas a un palmo de la portería aprovechando una jugada exquisita de un Swedberg que le tiene tomada la medida al Madrid -en la ida, sentenció la contienda tras sentar al mismísimo Courtois-. Esta vez, el sueco amarró al césped a Trent tras quebrarle la cintura en la línea de fondo para cederle a posteriori el cuero al Panda. Mención aparte merece la asistencia previa de Mingueza en el inicio de la jugada: le pegó al balón con su 'pierna mala' y con el efecto preciso para sortear a la defensa madridista.

La igualada le sirvió a los de Giráldez para envalentornarse paulatinamente. Tras un tramo de autoridad visitante, hacia el final de la primera mitad, lograron explorar de manera más incisiva las tierras vikingas. Alentados por un Balaídos enfervorizado, gozaron de la más clara en las botas del mismo Swedberg, que se topó con los guantes del guardameta belga tras un tiro a bocajarro al que no le pudo imprimir demasiada fuerza.

A la vuelta de vestuarios, el partido perdió fuelle en las áreas. La ocasión más clara para los locales llegó a la postre, en el 87, con un buen amago y un tiro de Iago Aspas -entró al campo en el 80- que se encontró con la madera. El Madrid, insistente en ataque, fue incapaz de amedrentar en las zonas de peligro. La mayor amenaza la supuso una revisión de infarto en el VAR en el 72. Jutglà golpeó con su brazo la pelota tras un saque de esquina. Semejaba penalti claro, pero la resignación se volvió júbilo cuando Soto Grado observó un empujón previo de Palacios a Ilaix. Una 'safada' milagrosa.

En las postrimerías, el equipo madrileño inclinó el terreno hacia su lado con continuas arremetidas que no dieron fruto. Sin embargo, todo se desmoronó en el doloroso minuto 94, a falta de solo uno para el pitido final -se añadieron 5, a pesar de que en la pantalla de televisión rotularon 50-. Fer López recuperó el balón en el medio campo y, en lugar de proteger la posesión, se le ocurrió un desafortunado taconazo. Perdió el cuero tras una entrada -al límite del reglamento o quizás fuera ya de él- y este terminó en las redes de Radu con un disparo de Fede Valverde -tras un despeje de Vecino al medio- que impactó en Marcos Alonso, desviando, así, la trayectoria.

Con este resultado, la escuadra viguesa rompe su racha de cuatro citas consecutivas llevándose la victoria -contando la Europa League- y mantendrá la sexta posición con 40 puntos. Perdió la oportunidad de colocarse con los mismos puntos que el quinto, el Betis. El séptimo, el Espanyol momentáneamente, está a cuatro de los gallegos.

El próximo compromiso para los celestes será el jueves a las 21.00 horas en Balaídos: la ida de los octavos de final de la Europa League frente al Olympique de Lyon. Supondrá una oportunidad para redimirse en un recinto que estará a rebosar y con la ilusión, previsiblemente, de nuevo en máximos.