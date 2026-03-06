Excompañeros en la cantera madridista

Claudio Giráldez y Álvaro Arbeloa se conocieron a principios de siglo cuando ambos formaban parte de la cantera del Real Madrid. El porriñés y el salmantino coincidieron en la residencia del club blanco, donde Arbeloa era el más veterano y Giráldez un recién llegado.

Después de aquella convivencia entre dos jóvenes que se llevaban cinco años de diferencia, el fútbol llevó al ahora entrenador del Celta hacia equipos modestos mientras que el actual técnico del Real Madrid conoció el éxito con el primer equipo merengue.

Dos décadas después de aquellas vivencias en Madrid, ambos se enfrentan hoy en Balaídos por primera vez como entrenadores. El castellano ocupa el puesto que dejó vacante Xabi Alonso, a quien el club no le perdonó, entre otros reveses, la derrota ante el Celta de Giráldez en el Bernabéu.