Trump, contra EspañaSupremo expropiaciones eólicosCentro Salud Olimpia ValenciaFreno al vinoEl Tiempo en GaliciaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
Excompañeros en la cantera madridista

j. c. g.

Vigo

Claudio Giráldez y Álvaro Arbeloa se conocieron a principios de siglo cuando ambos formaban parte de la cantera del Real Madrid. El porriñés y el salmantino coincidieron en la residencia del club blanco, donde Arbeloa era el más veterano y Giráldez un recién llegado.

Después de aquella convivencia entre dos jóvenes que se llevaban cinco años de diferencia, el fútbol llevó al ahora entrenador del Celta hacia equipos modestos mientras que el actual técnico del Real Madrid conoció el éxito con el primer equipo merengue.

Dos décadas después de aquellas vivencias en Madrid, ambos se enfrentan hoy en Balaídos por primera vez como entrenadores. El castellano ocupa el puesto que dejó vacante Xabi Alonso, a quien el club no le perdonó, entre otros reveses, la derrota ante el Celta de Giráldez en el Bernabéu.

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

La Diputación descarta romper el contrato por las Pousadas de O Salnés cerradas desde hace diez años

La pesquera Profand triplicará producción en la planta de Cambre con una inversión de 22 millones de euros

La renovación del callejero de Lalín sigue parada tras un año del último anuncio

Alén Nós denuncia el derribo de parte del monolito de Torres Agrelo en Redondela

Crisis viajera: «No veíamos tantas cancelaciones desde la pandemia»

La escalada de las bajas laborales se frena en Galicia, que mantiene aún la mayor prevalencia del país: 1.000 casos al día

El programa "Galicia Avanza" impulsa la internacionalización de 30 PYMES gallegas en 25 países, con Europa como destino principal

