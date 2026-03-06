Celta-Real Madrid, el peligro del ‘león’ herido

El Celta regresa a casa, tras una valiosa victoria en Girona que le consolida en la sexta plaza de la Liga, para recibir a un Real Madrid herido en lo anímico y en lo físico después de encadenar dos derrotas que le alejan del liderato y con nueve bajas por lesión y sanción. Claudio Giráldez, que recupera piezas tan importantes como Starfelt, Marcos Alonso y Borja Iglesias, no se fía de un rival siempre competitivo y peligroso, aunque en esta ocasión se presente sin Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Militao, Carreras, Ceballos, Alaba, Huijsen y Mastantuono.

Vigo es una plaza fetiche últimamente para el equipo merengue, pues aquí ha sumado 10 victorias y un empate después de que en 2014 cayese por 2-0 con un doblete de Charles Días. El dato demuestra la competitividad de un Real Madrid que ya no puede permitirse más tropiezos si quiere seguir optando al título de Liga. A esos excelentes números en Balaídos, el equipo madrileño añade su elevado rendimiento fuera de casa, donde suma más puntos que el resto de rivales: 27 en 13 desplazamientos.

Para romper ese dominio blanco en el estadio vigués, el Celta de Giráldez se aferra a la ilusión de repetir la gran actuación que protagonizó el pasado diciembre en el Bernabéu, donde se llevó los tres puntos gracias a un doblete de Williot Swedberg. Esa sorprendente victoria propició la salida de Xabi Alonso, sustituido poco después por un Arbeloa que afronta su peor momento como entrenador de los merengues.

Duelo en Balaídos / FdV

El Celta-Real Madrid (21 horas, Movistar) abre la jornada porque a ambos les esperan importantes citas europeas la semana que viene. Los célticos iniciarán en casa la eliminatoria de los octavos de final de la Liga Europa ante el Olympique de Lyon, mientras que los merengues recibirán en el Bernabéu al Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones. De ahí que el duelo de esta noche añada mayor importancia, si cabe, para ambos conjuntos teniendo en cuenta que las victorias suelen tener efectos reparadores y las derrotas promueven la desconfianza.

El equipo

Y para buscar la quinta victoria consecutiva del curso y aproximarse a la quinta plaza, Giráldez dispone de toda su plantilla, a excepción del lesionado Pablo Durán, mientras que ha dejado fuera por decisión técnica a Yoel Lago, Ristic y Cervi. Con casi todos los elementos disponibles, es probable que el entrenador céltico ponga en escena esta noche un once de los que podrían considerarse habituales para un técnico que entiende las rotaciones en su equipo como una costumbre, como algo habitual. Así, vuelve a contar con el trío de centrales de costumbre, formado por Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso, aunque al mismo se ha añadido un Aidoo que viene de firmar una gran actuación en Montilivi. Carreira se ha consolidado como carrilero por la izquierda, donde también ha brillado en las últimas jornadas, mientras que en el costado derecho los candidatos son Javi Rueda y Óscar Mingueza, aunque la menor firmeza defensiva del catalán para intentar frenar a Vinícius puede dejarle una jornada más en el banquillo.

En el centro del campo, Miguel Román vive su eclosión en la élite y en las últimas semanas Giráldez suele acompañarlo de Moriba, aunque Matías Vecino va ganando enteros para situarse incluso como relevo del gondomareño si el partido requiere mayor potencial físico en el centro del campo. Sotelo, que vuelve de una lesión, podría regresar al once en cualquier momento, pues fue el pivote más destacado en el arranque del campeonato.

En ataque, Giráldez podría reservarle una plaza a un Aspas que vive sus mejores momentos del curso. El moañés tendría como acompañantes a un Borja Iglesias que ya suma 10 goles en la Liga y a un Williot Swedberg que se siente más inspirado que de costumbre ante el Real Madrid.

Arbeloa, por su parte, dispone de las piezas justas para formar un once competitivo, en el que podrían estar Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio y Fran García en defensa; con Valverde, Tchouameni, Güler y Camavinga, en el centro del campo; para que Vinícius y Gonzalo se muevan en la punta del ataque.