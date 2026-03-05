Un buen pálpito

El Celta vive un momento muy dulce de juego, el mejor de la temporada, y tiene muchas opciones de derrotar por segunda vez al Real Madrid, que este viernes visita Balaídos en su hora más baja y con bajas muy sensibles. Así lo creen Charles Dias, Mario Bermejo y Sergio Álvarez, protagonistas del último triunfo celeste sobre el conjunto blanco en Balaídos, hace ya casi 12 años, en la penúltima jornada de la temporada 2013-14.

Charles Dias, autor del doblete que dio aquella sonada victoria al equipo dirigido por Luis Enrique Martínez, recuerda bien aquella tarde del mes de mayo. «No se olvida fácilmente por la dimensión del partido que es. Cuando juegas contra el Real Madrid todo se amplifica. Fue uno de mis mejores partidos con el Celta, seguramente el que más recuerdo. Uno siempre afronta este tipo de encuentros con un plus de motivación y las cosas salieron muy bien. Estábamos en muy buena racha de resultados y nuestro mejor momento de la temporada. Hicimos un gran partido ante un equipo que un par de semanas después ganó la Champions en Lisboa», rememora el brasileño.

Bermejo, en 2014, disputa un balón aéreo con Sergio Ramos / Ricardo Grobas

Mario Bermejo, que no marcó aquella tarde pero estrelló un balón contra la madera, tampoco ha olvidado aquel señalado triunfo: «Me acuerdo bien de que ganamos con dos goles de Charles. Lo recuerdo bien porque fue mi último partido y mi última acción como celtista en Balaídos, un disparo al palo después de un balón en profundidad que me dio Nolito. La verdad es que fue un poco mejorable; si hubiese marcado, habría sido mucho mejor».

El portero Sergio Álvarez guarda también «un grato recordo» en una temporada en la que el actual consejero del Celta no había jugado mucho. «Lembro que era un partido a final dunha tempada na que non disputara os minutos que quería, pero neses últimos partidos Luis Enrique me dixera que ía xogar. Intentei desfrutar o máximo do partido e gañalo, como así foi. A verdade é que foi un partido moi bo, no que fomos claramente superiores ao Madrid», relata el actual consejero céltico.

Sergio Álvarez, durante el partido contra el Real Madrid, en Balaidos en 2014 / Ricardo Grobas

Sin atreverse a darle la etiqueta de favorito, los tres excélticos conceden al Celta importantes opciones de salir victorioso del envite, más por el gran momento de fútbol que vive el grupo de Giráldez, que por las bajas y el pobre nivel de forma del equipo de Arbeloa. «El Real Madrid es favorito en todos los campos que va porque es uno de los mejores equipos del mundo. Pero el Celta está en un momento excelente de la temporada y ha demostrado en los últimos años y esta misma temporada en el Bernabéu que se crece ante los grandes, siempre hace muy buenos partidos contra los equipos que están arriba. Creo que el viernes también lo va a hacer y ojalá consiga la victoria», apunta Charles. «El Madrid no está en su mejor momento. Viene de perder dos partidos, le falta gente importante y el Celta está en su mejor momento y juega en casa. El Madrid es el Madrid y, si sale uno, el que entra da el mismo nivel. Yo creo que el Celta va hacer un buen partido y puede conseguir la victoria», detalla el brasileño.

Bermejo coincide en el análisis. «Siempre es muy difícil ganarles, cuando tienen bajas, cuando no las tienen, cuando están en buen momento y cuando no lo están. Para mí es más importante el buen momento del Celta que las bajas que tiene el Real Madrid», conviene el exdelantero, que pone como ejemplo el partido que ambos equipos disputaron en diciembre pasado en Chamartín: «El Madrid tiene bajas importantes, pero en el Bernabéu estaban todos y en un momento más tranquilo y le ganamos merecida y justamente, con una solvencia muy grande. Es verdad que a nivel institucional y deportivo están pasando un momento complicado y tienen bajas muy sensibles, pero son un gran equipo y en este tipo de situaciones es un animal herido que te puede pegar un bocado y hacerte daño», expone el santanderino, que precisa: «Pero tal como está el Celta, como plantea los partidos el míster y cómo están jugando los chicos, cuando el equipo salta al campo todos tenemos la ilusión y el convencimiento de que va a ganar. Independientemente del rival hay el convencimiento de que el equipo va competir y hacer las cosas bien».

Buena racha

Sergio se fija también más en el buen momento propio que en los problemas ajenos. «Eu miro máis cara a nós, no momento que estamos, no traballo que está facendo o equipo, que está conseguindo cousas moi importantes nestes últimos partidos. Me fío máis diso que de se o Madrid está mal. Malia que pode ter moitas baixas, que é certo, sempre ten un fondo de armario que pode competir contra calquera. Non hai que esquecer que calquera dos que poda saír vai ter un gran nivel. Eu fíxome máis no traballo do noso equipo e, a partir de ahí, se estamos ben, na liña dos últimos encontros, penso que temos moitas posibilidades de gañar», observa.

El exguardameta destaca que las opciones de obtener un segundo triunfo esta temporada contra el equipo blanco pasan necesariamente por que el Celta sea fiel a sus señas de identidad. «Temos que fixarnos en nós. Sería un erro pensar que vai ser fácil porque o Madrid ven con moitas baixas. Hai que sair concentrados desde o minuto un e saber que vai ser un partido moi disputado e difícil, que vamos a tener os nosos momentos para poder gañar, pero que tamén imos ter momentos nos que sufriremos sen pelota y temos que defendernos ben para esperar o noso momento. Non podemos pensar que imos gañar fácil porque ao final do partido levaremos unha decepción», alerta. «O Celta ten unha identidad moi consolidada, que ven demostrando nestas últimas tempadas. No mudou nunca ni creo que o faga agora porque está no ADN do equipo de Claudio e non vai cambiar por un partido, aínda que o rival sexa o Madrid», remacha.

Los técnicos del Real

Ninguno de los tres ve grandes diferencias entre el actual Real Madrid de Arbeloa y el que hace unos meses, cuando el Celta ganó en el Bernabeú, dirigía Xabi Alonso. «Hay diferencias en el estilo. Xabi Alonso ya lo había demostrado en el Leverkusen, es más ordenado a nivel táctico, con cierto rigor posicional a la hora de atacar y de defender. Quizá esto es difícil de interpretar en un equipo con grandes individualidades, como es el Madrid, y le pasó factura», señala Bermejo. «Arbeloa busca más la motivación de los jugadores de cara a sacar rendimiento con ciertas pautas para atacar y defender, pero sin el rigor táctico de Xabi. Tampoco le está funcionando el tema emocional porque el Madrid está teniendo resultados duros y esto quiere decir que algo está fallando», opina. Y Sergio añade: «Está sendo unha tempada irregular, tanto con Xabi Alonso como con Arbeloa. Cada adestrador ten a súa idea, a súa forma de ver o fútbol e internamente seguramente haxa diferencias pero dende fóra no se nota moito».

A la hora de dar un pronóstico, el más claro de los tres es Charles. «Creo que el Celta va conseguir los tres puntos. Ojalá por 2-0, como la última vez», aventura el brasileño. Algo más cauto, Bermejo no oculta su optimismo y pide fidelidad al estilo: «Me gustaría ganar, no soy de dar detalles. Quiero que el Celta gane y me gustaría que ganásemos con nuestras señas de identidad, jugando bien al fútbol, controlando el partido, haciendo ocasiones de gol, siendo alegres en ataque y sólidos en defensa. Me gustaría ganar y creo que vamos a hacerlo. El resultado me da igual. Estaría bien repetir el de la última vez pero si es 1-0 también me vale».

Noticias relacionadas

Sergio, sin perder el optimismo, prefiere no mojarse: «Non me gusta dar pronósticos, en fútbol todo pode pasar. Se nós estamos ben, temos moitas posibilidades de gañar, pero sen esquecer que enfrente temos un rival moi complicado e non hai máis que ver que levamos desde 2014 sen lles gañar. Iso xa o di todo».