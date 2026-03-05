Marcos Alonso, a punto

Claudio Giráldez podrá disponer de casi todo su arsenal futbolístico para recibir este viernes al Real Madrid en Balaídos. El preparador celeste tiene ya a punto a Marcos Alonso y a Starfelt tras su obligado descanso en la último partido y recupera también a Borja Iglesias, ausente por sanción el pasado domingo contra el equipo que dirige Míchel.

La única baja en las filas celestes será la de Pablo Durán, que sigue en proceso de recuperación del esguince que sufrió en su rodilla izquierda durante el partido contra el Mallorca en Balaídos.

Alonso recibió ayer el alta médica tras dos jornadas de trabajo progresivo con el grupo, mientras que Starfelt completó con normalidad las dos sesiones de entrenamiento celebradas esta semana por el equipo celeste. Ambos apuntan a la titularidad contra el Madrid junto a Javi Rodríguez, el único de los habituales del eje ofensivo que no tuvo descanso en Montilivi.

En la sesión de trabajo celebrada ayer en la ciudad deportiva, volvió a participar el canterano Andrés Antañón, que el pasado domingo debutó en Primera División frente al Girona. El vigués ha participado esta semana en dos entrenamientos con el primer equipo, pero esto no asegura que Giráldez lo convoque mañana para el duelo ante los blancos.

Si la enfermería del Celta se despeja poco a poco, la del Real Madrid continúa colapsada. Hasta ocho bajas va a presentar el equipo que dirige Álvaro Arbeloa en Balaídos, aunque la situación parece haber mejorado ligeramente con respecto al martes. La buena noticia para el conjunto blanco la ha protagonizado Raúl Asencio. El zaguero, ya recuperado de la contractura cervical que sufrió en el duelo europeo contra el Benfica, volvió a ejercitarse con el grupo y todo hace indicar que será de la partida que viaje a Vigo. El austriaco David Alaba, debido a las molestias musculares sufridas en el último compromiso liguero contra el Getafe, y Eduardo Camavinga, aquejado de fuertes dolores por un problema odontológico, son duda para el choque. La evolución de sus respectivos problemas en las próximas horas marcará su disponibilidad para Balaídos.

La plaga de lesiones del Real Madrid afecta a todas las líneas del equipo, salvo a la portería, pero muy particularmente a la defensa y a la delantera. Álvaro Arbeloa tiene ocho bajas confirmadas: Dean Huijsen, Álvaro Carreras y el argentino Franco Mastantuono por sanción; Dani Ceballos, el francés Kylian Mbappé, el inglés Jude Bellingham y los brasileños Éder Militao y Rodrygo Goes, por lesión.