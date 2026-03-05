Giráldez: «No puedes estar ni cerca de sentirte favorito contra el Real Madrid»

Claudio Giráldez apeló a la máxima exigencia para que el Celta de Vigo compita mañana, viernes, a las 21.00 horas, ante el Real Madrid en Balaídos. El técnico celeste pidió mantener el nivel mostrado en las últimas semanas, en un momento en el que su equipo encadena cuatro triunfos consecutivos y se mide a un rival que llegará con muchas bajas y con dos derrotas seguidas en LaLiga.

El entrenador insistió en no confundir el contexto del Madrid con un exceso de confianza. «Evidentemente el Madrid es favorito en todos los partidos que juegue, salvo el Barça o contra equipos de Champions. Están un peldaño por encima de los demás. Nosotros tenemos que tener nuestro máximo nivel para competir contra ellos», advirtió. En esa línea, dejó claro que «no es algo habitual en equipos como el Madrid o el Barça acumular dos derrotas y eso les hace más peligrosos. Sabemos que si algún día se podían despistar, mañana no será por esa racha de resultados».

Giráldez también restó importancia a las ausencias blancas. «El Madrid va a sacar un once espectacular, con once de los mejores jugadores del mundo y con cambios de sobra como para poder hacer un partido bueno en los 90 minutos. Las bajas son negativas para el equipo que las tiene, pero una plantilla y un presupuesto como el del Real Madrid no depende de uno nombre u otro que les pueda faltar», señaló. Y, ante la lesión de Mbappé, detalló matices que pueden variar el guion: «Un futbolista como Mbappé no tiene sustituto en el mundo porque es un jugador único, pero estarán Gonzalo, Brahim o Vinicius con otros recursos y otras maneras de hacerte daño. Tenemos que defender de una manera distinta y probablemente Gonzalo sea más defensor de nuestra primera línea que Mbappé y tendremos que adaptarnos para superar esa presión».

«No les puedes dar por muertos»

El preparador celeste remarcó la necesidad de afrontar el choque con respeto al potencial del rival. «No les puedes dar por muertos. Si alguien menosprecia al Madrid, se equivoca. Nosotros tenemos que sentir que podemos ganales, como lo hemos hecho siempre que hemos jugado contra ellos aún con todos sus jugadores. No puedes estar ni cerca de sentirte favorito contra el Real Madrid, es un error importante». Además, comparó el reto con lo vivido en la primera vuelta: «Creo que tenemos que ser conscientes de quiénes somos, contra quién jugamos y la dificultad que va a tener poder manejar la posesión en el partido, poder llegar a generarle ocasiones y goles, evitar que el rival nos los haga. Creo que es muy parecido el contexto al día en el que ganamos en el Bernabéu al de ahora».

Claudio Giráldez analiza la previa al partido contra el Real Madrid en rueda de prensa / RCCV

Sobre aquella victoria: «Son entrenadores distintos [Xabi Alonso y Arbeloa], momentos distintos de la temporada. Lo que sí me gustó fue la personalidad del equipo, ser capaces de sufrir y también de avanzar, ser capaces de manejar la posesión saliendo de su presión y ser capaces de correr. Esas creo que seguirán siendo las claves para competir contra el Real Madrid», explicó.

En clave celeste, Giráldez celebró el buen momento del Celta: «Nosotros estamos bien colocados para nuestros objetivos. Ojalá ganemos este partido y certifiquemos esa permanencia virtual que es nuestra primera meta. Y estamos en octavos de Europa League que es un sueño para nosotros. Y a partir de ahí lo que pase marcará si nuestra temporada es buena, muy buena o de matrícula de honor». El técnico también quiso poner en perspectiva el momento actual: «Hace un mes estábamos en un momento malo para mucha gente porque no habíamos conseguido ganar en cuatro partidos y ahora llevamos unos cuantos sin perder y parece que estamos muy bien y para mí hay muy poca diferencia entre esos dos meses en cuanto a rendimiento del equipo. Me gustaría que mantengamos esta línea de aquí a final de temporada».

El ténico celeste también ha explicado cómo ha preparado el duelo de este viernes: «Hemos tenido tres días para preparar el partido. Llegamos bien y con buenas sensaciones. Con muchas ganas de afrontar este partido y este tramo de la temporada. Ojalá hagamos mañana un buen partido como los que venimos haciendo últimamente», dijo Giráldez, que confirmó una única ausencia por lesión de Pablo Durán.