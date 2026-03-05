A la venta las entradas para la Copa del Rey Juvenil que jugará el Celta en Lugo

No solo del primer equipo viven las las ilusiones del celtismo. A dos semanas del histórico desplazamiento de casi 3.000 seguidores a Lyon para la vuelta de octavos de final de Europa League contra el Olympique, la afición comienza a prepararse para una cita mucho más cercana y casi tan ilusionante.

El Celta Juvenil participará en la Final Four de la Copa del Rey Juvenil que se disputará en el estadio Anxo Caro de Lugo del 11 al 15 de marzo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desbloqueó este jueves la venta de entradas para esta ronda final en la que participarán también el Real Betis, el Real Club Deportivo de La Coruña y el FC Barcelona.

El conjunto entrenado por Alberto Suárez disputará la primera semifinal ante los andaluces el miércoles 11 a las 18.30 horas, mientras que la segunda entre coruñeses y culés tendrá lugar el jueves 12 a la misma hora. El precio para cada uno de estos encuentros será de 5 euros por entrada. La gran final tendrá lugar el domingo 15 de marzo a las 11.45 horas, siendo el coste de 10 euros. Para quienes deseen disfrutar de todo el torneo existirá un abono de 18 euros.

La venta online será a través de la página web tickets.rfef.es hasta el fin de existencias. El número máximo de compras permitidas será de 6 entradas por cada usuario. El estadio del CD Lugo tiene capacidad para 7.000 espectadores, aunque no todas las gradas están habilitadas a la venta. Los encuentros se ofrecerán en directo a través de la web de la federación, así como la TVG y TV3.

Camino hacia la final

El conjunto juvenil logró el pase a esta ronda tras imponerse por 2-1 al Athletic Club en A Madroa. Antes había eliminado a otras canteras de prestigio y participantes en la "Champions" que es la Youth League como las del Villarreal y al Atlético de Madrid. En Liga el equipo es segundo por detrás del Deportivo (55 puntos frente a 51) a falta de ocho jornadas para su finalización.

El Real Club Celta alcanzó en una ocasión el subcampeonato de este trofeo en la temporada 1964-65. En aquella plantilla que perdió ante el Athletic la final figuraban nombres de calado como Manolito Rodríguez -antes de que fuera El Gran Capitán- Pepe Villar, Sanromán, Félix Carnero o Suso Santomé. Aquella plantilla sirvió de germen para el Celta que en 1971 logró la primera clasificación de la historia a la UEFA por parte de un club gallego.