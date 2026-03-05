Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Historia del Celta

Madonna se galleguiza en el Celta - Real Madrid: la orquesta Sondeseu versionará sus temas en la previa

La formación de folk se une a la campaña del club para recuperar la camiseta vestida por la reina del Pop en Balaídos

La iniciativa fue la octava noticia más leída en deportes del New York Times

La orquesta Sondeseu en la inauguración de las obras de Galicia 360 el pasado 10 de julio

La orquesta Sondeseu en la inauguración de las obras de Galicia 360 el pasado 10 de julio / Jose Lores

Víctor P. Currás

Vigo

Una auténtica batalla final con una banda sonora inmejorable. El partido entre Real Club Celta y Real Madrid de este viernes 5 en Balaídos adquirirá tintes aún más épicos en sus prolegómenos. El club vigués redoblará su campaña de márketing alrededor de la camiseta vestida por Madonna en el concierto del 29 de julio de 1990 en el coliseo celeste.

La orquesta Sondeseu versionará a las 20.45 horas un tema de la reina del Pop, siendo la primera vez en los 25 años de historia que tocan una canción de este género. La formación de folk ya fue la encargada de poner la banda sonora del inicio de obras de Galicia Sports 360 en la Cidade Deportiva Afouteza el pasado 10 de julio.

El concierto supondrá otro guiño más a la campaña articulada entre el premiado departamento de comunicación del Celta y Fernando González 'Gonzo', y que podría tener como fin la elaboración de un documental. Para completarla se han instalado grandes vallas publicitarias en la Avenida de Madrid y la VG-20 con la icónica fotografía del concierto.

Alcance internacional

La iniciativa ha tenido una relevancia importante no solo en el fútbol español, sino también a nivel internacional. Páginas web especializadas en camisetas antiguas como Classical Football Shirts se hicieron eco de la iniciativa con un post que acumula miles de likes en Instagram. «Madonna has good taste. This is a cool team», añadían algunos aficionados en comentarios.

Pero también del otro lado del océano Atlántico se ha logrado un importante impulso a la carta abierta de Marián Mouriño a la cantante de «Like a Prayer» o «Hang Up». El New York Times se hacía eco de la misma bajo el título «Spanish soccer club pens open letter to Madonna in search for jersey in ‘iconic’ 1990 photo», llegando a situarse entre las ocho más leídas de todo su portal deportivo este jueves.

«Moitos ven en todo isto unha simple anécdota. Pero a min gústame pensar que nada sucede por casualidade», expresaba la presidenta celeste en la misiva. Por guiños y gestos, no será.

