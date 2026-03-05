La nueva remesa de entradas para el Celta-Lyon se agota en minutos y la reventa se dispara hasta los 2.300 euros

El próximo jueves 12 de marzo se prevé que el estadio de Balaídos presente un aspecto único en su historia. El duelo de los vigueses ante el Olympique de Lyon (OL) está tomando el color de esos que se recordarán para siempre a través de conversaciones de padres a hijos. La eliminatoria de ida de octavos de final de la Europa League llega en un momento álgido de resultados, fútbol y personalidad, y así lo ha demostrado la afición. El lunes se agotó rápidamente la primera tantada de entradas para la cita ante los franceses, el miércoles se anunció el récord de desplazamiento para la vuelta en la capital del departamento del Ródano y este jueves volaron los 431 nuevos pases que el OL devolvió del cupo correspondiente a la grada visitante. Esta locura por encontrar un asiento en el feudo celeste la han aprovechado algunos para hacer dinero: la reventa se dispara hasta los 2.300 euros.

Aberdeen, Liverpool, Aston Vila, Benfica, Juventus, Milan, Manchester United y ahora el Olympique de Lyon. El celtismo espera con la mayor de las ilusiones de los úlitmos años -si no la que más de su historia- una eliminatoria ante la escuadra gala con un equipo repleto de canteranos gallegos que derrochan talento y sacrificio. Esta identidad lograda tanto desde el banquillo dirigido por Claudio Giráldez como desde la presidencia de Marián Mouriño vaticina, por lo pronto, dos semanas memorables para el Celta.

Este jueves se ha vivido un nuevo ejemplo de esta gran comunión en una temporada en la que ya se superan los 41.000 simpatizantes celestes entre abonados y carnés Celtista. Gran parte de la afición esperaba su última oportunidad -legal- para conseguir un tique para el espectáculo y ese momento ha llegado hoy. A las 17.45 h, un día antes del choque en casa frente al Real Madrid, el club lanzó a través de WhatsApp y redes sociales el mensaje con la reapertura de las taquillas con 431 entradas más a un precio de 65 euros -más 2 de gestión-.

Todos los pases correspondían con los que el Olympique de Lyon no logró vender entre sus aficionados y, por ello, devolvió al Celta. La UEFA obliga a los conjuntos locales a ceder un 5 % de su aforo a los seguidores foráneos. En el caso de Balaídos, unos 1.140 asientos, todos ellos ubicados en el extremo de Río Alto más próximo a la grada supletoria de Gol, por lo que se esperan en la ciudad olívica a más de 700 hinchas galos -800 fueron a La Cartuja en noviembre-, comandados por la peligrosa formación Bad Gones (chicos malos, en español), de ideología de extrema derecha y ultranacionalistas. Se espera que el duelo se catalogue de alto riesgo, como también lo fue el de 'play-off- ante el PAOK.

Sobre las 18.20 h, el paquete de pases se vendió prácticamente en su totalidad. Miles de personas se conectaron al mismo tiempo; la demanda fue tal que una gran cantidad de butacas que figuraban como libres no se podían seleccionar al estar otros usuarios con ellas ya en su cesta de la compra. De forma parelala e ilegal, iban aflorando anuncios en conocidas plataformas de reventa con el ofrecimiento tanto de entradas como de abonos.

En Milanuncios, el tique más caro trepa hasta los 300 euros, concretamente para la grada de Tribuna Baja. «A pie de de campo, para que no te pierdas detalle». comenta el vendedor. En otras plataformas como StubHub, este valor se dispara hasta los 2.297 euros en Gol, el graderío provisional que, paradójicamente, posee siempre los precios más baratos.

De cualquier modo, hasta el día del propio partido, los socios celestes con butaca asignada que no puedan acudir a la cita tienen la opción de ceder su asiento al club para que este lo ponga a la venta general. Es otra chance, aunque más puntual, para personarse en un encuentro que promete ser apasionante.