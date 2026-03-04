El azote del Real Madrid

Williot Swedberg ha convertido al Real Madrid en su víctima predilecta. Tanto, que el autor del doblete que dio al Celta su primera victoria liguera desde el ascenso en el Santiago Bernabéu es, de largo, el futbolista del Celta que más quebraderos de cabeza ha dado en los últimos años al gigante blanco, por delante de goleadores tan avezados como Iago Aspas y Borja Iglesias. Williot apenas ha necesitado 5 partidos para marcar 4 goles al Madrid, mientras que Iago ha precisado 27 duelos para marcarle 5 goles y Borja todavía no se ha estrenado después de 12 enfrentamientos.

Solo en su primer duelo contra los blancos, cuando Carlos Carvalhal le dio sus primeros minutos en el Santiago Bernabéu, apenas 17, el joven talento sueco no tuvo incidencia en el juego. En los cuatro duelos restantes, incluido el de Copa del Rey en que sufrió un penalti clamoroso que el árbitro y el VAR ignoraron vergonzosamente, Williot ha sido un dolor de muelas para los madridistas. Desempeño aparte, los números así lo atestiguan: 4 goles en 5 partidos, que se han sustanciado en los tres últimos enfrentamientos.

El más celebrado fue el doblete que dio en diciembre pasado al Celta un triunfo que se le resistía desde hacía 20 años en el coliseo blanco, sobre todo el segundo gol, tras una combinación deliciosa en el área y pase final de Aspas, para regatear a Courtois y entrar hasta la cocina acompañando el balón pero sin llegar a empujarlo. Antes, Williot había embocado de tacón un servicio de Bryan Zaragoza desde el punto de penalti, cruzando la pelota muy lejos del alcance del cancerbero madridista.

Menos productivo, pero igualmente bello fue su primer tanto al Madrid. Se lo hizo la pasada temporada en Balaídos y esa vez no bastó a los celestes para puntuar. Los blancos se impusieron con tantos de Mbappé y Vinicius, tras empatar Williot, pero este primer gol ya permitía intuir, como luego se demostraría en el Bernabéu, lo bien que al sueco se le iba a dar el conjunto blanco.

En la segunda vuelta, en el Bernabéu, el Celta se acercó a la remontada frente a los de Carlo Ancelotti (3-2), de nuevo con Williot como protagonista. Los blancos habían prácticamente resuelto el partido en el primer tiempo con doblete de Mbappé y gol de Arda Güler, pero los celestes no se dieron por vencidos y estuvieron a punto de nivelar la contienda por medio de Javi Rodríguez, que redujo distancias al cazar un rechace en un córner, y Williot, tras una maravillosa asistencia de Aspas, que el sueco cruzó a un rincón de la portería sin dar opción al portero blanco. Solo el talento de Courtois, que abortó casi con el tiempo cumplido un mano a mano a Pablo Durán, privó al Celta del empate.

Seguramente la acción más recordada, por indignante, de Williot en el Bernabéu fue el clamoroso penalti que Courtois le hizo en los octavos de final de la Copa del Rey, que los blancos se llevaron finalmente en la prórroga por 5-2. Un penalti de manual que tanto el árbitro, Munuera Montero, como el VAR ignoraron, de forma incomprensible, privando a los celestes de toda posibilidad de clasificación.

Williot vuelve a amenazar ahora a un Madrid que llega a Balaídos herido por las dos derrotas consecutivas que encadena en LaLiga y una plaga de bajas –faltarán Mbappé, Bellingham, Rodrygo Mastantuono, Carreras, Huijsen, Ceballos y Militao– que le resta mucho potencial ofensivo y deja muy mermada su defensa.

La asignatura pendiente de Borja Iglesias

Borja Iglesias tiene una vieja cuenta pendiente con el Real Madrid. El máximo artillero celeste ha hecho goles de todos los colores a todos los equipos de LaLiga, salvo al conjunto blanco, que se le sigue resistiendo después de 12 enfrentamientos en los que el santiagués ha defendido los colores del Espanyol, el Betis y el Celta. Desde el curso 18-19, el Panda suma en Primera División 77 goles: 21 con el Celta, 39 con el Betis y 17 con el Espanyol.

Su víctima preferida era el Valladolid (9 goles), pero el descenso del cuadro pucelano ha convertido a Osasuna en el equipo que más ha sufrido sus remates de los que actualmente componen LaLiga (8). Tras ellos, los más castigados han sido Rayo Vallecano y Valencia (7), Villarreal y Girona (6), Barcelona, Alavés, Real Sociedad y Oviedo (5), Getafe, Espanyol, Mallorca y Elche (4); Sevilla, Athletic, Atlético de Madrid y Levante (2). Al Celta y al Betis solo les ha marcado un gol.