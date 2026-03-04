Starfelt: «Es fácil y divertido jugar cuando el equipo funciona»

Carl Starfelt ha sido elegido por los aficionados como el mejor jugador del Celta en el pasado mes de enero. El central sueco se ha impuesto a Marcos Alonso y a Sergio Carreira en la votación del Trofeo Estrella que cada mes designa al futbolista más valioso del conjunto celeste. «Estoy muy contento por recibir este reconocimiento, es muy especial, sobre todo porque viene de la afición y eso significa mucho para mí», declaró tras recibir el galardón el zaguero. «Me siento bien y siento que el equipo está compitiendo muy bien, tanto en LaLiga como en Europa. Es más fácil y divertido cuando todo el equipo está funcionando bien. Jugar con los chicos es fácil», agregó.

Starfelt valoró especialmente su gol al Lille. «Jugábamos con un hombre menos y era un partido importante para clasificarse a las fases eliminatorias. Fue una gran sensación marcar ese gol y asegurar la victoria», celebró. Un primer gol del curso importante, que el internacional sueco espera repetir pronto: «Fue mi primer gol de córner este año y espero marcar más de esta forma», manifestó.

Carl Starfelt se mostró especialmente ilusionado con la próxima eliminatoria europea contra el Olympique del Lyon, que afronta con buenas expectativas: «Es un buen equipo, pero si tenemos un buen día podemos ganar a cualquiera, ya lo hemos demostrado. Será una muy buena eliminatoria especialmente en casa. Empezamos en Balaídos, tenemos que ir al ataque y dominar el partido. Jugar los octavos de final de Europa League es un honor para cualquier jugador. Ojalá podamos seguir así en LaLiga y también en Europa».