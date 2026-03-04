El celtismo bate récords en el desplazamiento a Lyon: agota con 3.000 solicitudes las entradas

Una ilusión sin precedentes. El Real Club Celta contará con un apoyo inaudito en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League contra el Olympique. Una vez finalizado el plazo de reserva de entradas se ha constatado la enorme demanda que había para la cita del próximo jueves 19 de marzo a las 18:45 horas. Según los datos del club se han rozado las 3.000 peticiones, agotando así el cupo reservado inicialmente y logrando el récord en un desplazamiento internacional en el club.

Los 59.168 asientos de aforo del Parc Olympique Lyonnais suponen un seguro para la alta demanda prevista para el desplazamiento, ya que la normativa fija que el 5% de los asientos del estadio deberán venderse para el equipo visitante. En este caso son 2.958 los billetes a los que tenía derecho el celtismo, cifra hasta ahora inédita en esta edición. Sin embargo, desde el club han reducido levemente esta cifra a unas 2.800, probablemente debido a compromisos publicitarios.

Según relatan algunos aficionados en redes sociales hay una lista de espera de más de 160 personas para poder estar en el estadio francés en dos semanas. Todo ello a pesar de las dificultades para viajar al mismo, duplicando compañías como easyJet el precio en apenas unos minutos para viajar a la capital del Ródano. Estos seguidores tendrán una segunda oportunidad con quienes no formalicen el pago completo de la entrada. El Olympique fijó un precio máximo de 35 euros, de los que 5 se debían aportar a modo de reserva. Ahora, los afortunados que han logrado un boleto gracias a su antigüedad (75%) o por sorteo (25%) tendrán 48 horas para completar el proceso.

La cifra supondrá un hito en la historia del club y la competición. Las semifinales de 2017 contra el Manchester United fijaron el récord anterior con casi 2.600 aficionados presentes en Old Trafford. Lejos quedan los 1.200 que vivieron en Anfield el gol de Revivo ante el Liverpool o los 1.500 presentes en el Ámsterdam Arena ante el Ajax, también en el año de Berizzo. En esta edición fue el primer partido ante el Stuttgart el que atrajo a más celtistas, con 1.230 aficionados en el MHP Arena en el inicio de la competición. En Zagreb y Belgrado la cifra se redujo a 700 y 500, respectivamente.

Alternativas para el viaje

La confirmación de la entrada para el partido del jueves 19 era el último paso que muchos celtistas necesitaban para confirmar su presencia en Lyon. Sin embargo, los más precavidos todavía no habían cerrado su plan de viaje hasta que tuvieran garantizado el acceso al estadio. En ese sentido en las últimas horas han aparecido nuevas alternativas para llegar en el mismo día del encuentro.

Cartel del viaje de VB Group a Lyon lanzado este jueves por el Celta / FdV

Las agencias de viajes Airbus y VB Group (con un convenio con el club) han programado dos vuelos chárter desde Peinador para ir y volver en el mismo jueves. Su precio es de 495 euros en ambos casos e incluye el desplazamiento desde el aeropuerto de Lyon al estadio. En ambos casos están pendientes de que se alcance un número mínimo de inscritos para poder operarlo, algo que no se logró en ninguno de los cinco desplazamientos anteriores.

Para la enorme diáspora celtista también habrá una opción desde Catalunya, ya que la Peña Blau Cel ha contratado un autobús para realizar las casi 8 horas de viaje por carretera desde Barcelona y Girona. El precio es de 108 euros y la salida tendrá lugar el propio día de partido a las 5 de la mañana desde Sants. La agrupación en la Ciudad Condal cuenta con más de 200 integrantes que tendrán prioridad en el reparto.