El Celta mantiene su límite salarial en 91,2 millones de euros
El Real Madrid se mantiene como el club con mayor capacidad de gasto: 761,2 millones
redacción
LaLiga dio a conocer ayer el límite salarial de los 20 equipos que conforman las Primera División y los 22 de Segunda tras el mercado invernal de fichajes. Para el Celta no hay cambios. El club vigués es uno de los cinco equipos que mantiene inalterada la cantidad que destina al pago de los salarios de su plantilla profesional: 91,2 millones.
La cifra no se modifica con las dos salidas (Fran Beltrán y Bryan Zaragoza) y las tres incorporaciones (Fer López, Matías Vecino y Álvaro Núñez), realizadas en el mes de enero. Se trata, no obstante, del límite salarial más elevado de la historia del Celta, que el club se propone reducir el próximo verano. Los celestes son el noveno equipo de la competición con mayor coste de salarios.
Otros cuatro equipos de LaLiga no ven modificado su límite: Real Madrid, que se mantiene como equipo español con mayor capacidad de gasto (761,2 millones), el Sevilla, la Real Sociedad y el Villarreal. El Levante releva al Sevilla como el equipo con menor poder de gasto al bajar de 35,5 a 17,4 millones. Otros tres clubes, además del equipo granota, ven reducido el tope que destinan a sueldos: el Betis, el Elche y el Getafe,
El Barcelona, mientras, es el equipo que más incrementa su límite, en 81,5 millones hasta los 432 millones, mientras que el Atlético de Madrid sube en 9,2 millones, hasta 336,2.
