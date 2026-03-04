El Celta pide ayuda para encontrar la camiseta que lució Madonna en Balaídos en 1990

Al más puro estilo Indiana Jones, el Celta se ha propuesto encontrar una reliquia de su historia y de la ciudad de Vigo que se cree perdida: un objeto que forma parte de la memoria colectiva de los vigueses, que todos conocen pero que (casi) nadie sabe dónde puede estar.

Se trata de la camiseta del Celta que Madonna lució en su histórico concierto en Balaídos el 29 de julio de 1990, hace ya más de dos décadas. Aquella actuación puso a Vigo por primera vez en el mapa de los grandes conciertos internacionales. La reina del pop actuó ante unos 20.000 asistentes en Balaídos, dentro de su gira Blond Ambition.

La sorpresa para todos aquellos afortunados que acudieron al coliseo vigués llegó con la tercera canción, titulada «Causing a Commotion». Madonna, que había saltado al escenario con un corsé rosa de Jean Paul Gaultier, se enfundó la camiseta Umbro del Celta de la temporada 1989-1990, con el dorsal cinco a la espalda, el que solía llevar José Manuel Espinosa.

Tras la actuación, tal y como relata hoy el Celta, se perdió el rastro de la prenda. No se sabe si sigue en manos de Madonna, si se la quedó algún empleado de la cantante o quizá otra persona que trabajó aquel día en el concierto de Balaídos. Es un misterio.

El club vigués se ha propuesto encontrarla. De hecho, ha revelado que lleva años buscándola en privado, «pero la investigación se estancó». La entidad ha hecho un llamamiento a todo el celtismo con el objetivo de localizar la camiseta e incorporarla a su archivo histórico: «Una prenda única e irrepetible que forma parte de su patrimonio emocional».

Por eso, el Celta ha habilitado un buzón para recibir información y pistas relacionadas con la camiseta. Puedes colaborar pinchando en este enlace.

Además, el club ha ido un paso más allá y ha lanzado un órdago por la camiseta dirigido a la mismísima Madonna. En una misiva firmada por Marián Mouriño, el Celta pregunta a la artista si todavía conserva la zamarra: «Téla ti? Se sabes onde pode estar ou queres axudarnos, por favor, contacta por mensaxe privada».

Por si fuera poco, el Celta aprovechará la visita del Real Madrid a Balaídos el próximo viernes, a las 21.00 horas, para dedicar a Madonna «un gesto de cariño». Para quienes sientan curiosidad por saber en qué consistirá, el club anuncia que se producirá a las 20.45 horas, un cuarto de hora antes de que eche a rodar la pelota.

«Moitos ven en todo isto unha simple anécdota. Pero a min gústame pensar que nada sucede por casualidade», expresa la presidenta Marián Mouriño.

Por otro lado, según ha podido saber FARO, esta iniciativa no tiene ninguna relación con la jornada retro que planea programar LaLiga esta temporada. Este plan, tal y como adelantó Tribuna Deportiva, pasaría por que todos los equipos de la competición saltasen al campo con camisetas históricas de los años 80 y 90.