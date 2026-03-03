Balaídos espera a un Madrid tocado: dos derrotas seguidas y con la defensa bajo mínimos

El Celta de Vigo recibirá el próximo viernes a las 21.00 horas en Balaídos al Real Madrid, que aterrizará en Vigo tras sufrir otro golpe frente al Getafe y acumular dos derrotas seguidas en LaLiga, lo que les ha dejado a cuatro puntos del Barcelona.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llegará, además, con bajas importantes para el duelo en el estadio celeste. La más relevante será la del astro francés Kylian Mbappé, que arrastra problemas en la rodilla y no podrá estar en Balaídos.

Tampoco estarán Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono. Los dos primeros vieron ayer su quinta tarjeta amarilla en el encuentro frente al Getafe, mientras que el atacante argentino terminó expulsado.

La lista de ausencias y contratiempos complica especialmente la defensa del Madrid. Raúl Asencio es seria duda para el partido en Vigo y Eder Militao sigue recuperándose de su lesión, un escenario que deja a Arbeloa solo con Alaba y Rüdiger como únicos centrales disponibles.

Precisamente, el partido de ayer, lunes, en Getafe también dejó una acción que levantó polémica: al central Antonio Rüdiger se le perdonó la tarjeta roja directa tras una acción violenta y antideportiva, pero ni el árbitro ni el VAR consideraron agresión un duro rodillazo del alemán a Diego Rico cuando el futbolista del Getafe ya estaba en el suelo.

En ese mismo encuentro en Getafe, el Real Madrid tampoco contó por problemas físicos con Eduardo Camavinga, Dani Ceballos y Jude Bellingham. Los servicios médicos del conjunto blanco trabajan por vaciar una enfermería que no deja de alojar a nuevos huéspedes.

El Celta aspira a un doble triunfo ante su rival más inasequible

El Celta tiene este viernes la histórica oportunidad de doblegar al Real Madrid en dos partidos de Liga en una misma temporada, un hito que el conjunto celeste solo ha conseguido en tres ocasiones en las sesenta temporadas que ha militado en Primera División. El saldo global es demoledor para el equipo de Chamartín: 29 victorias del Celta, 17 empates y 71 derrotas en 117 enfrentamientos.

El conjunto blanco ha sido uno de los rivales más complicados históricamente para los celestes y un adversario casi inasequible desde el último ascenso, tanto en el Bernabéu como en el Balaídos. Pero esta estadística negativa puede quebrarse esta temporada. De momento, los celestes ya han superado al conjunto blanco en el duelo jugado en Madrid, que los celestes ganaron con un gran desempeño gracias a un doblete de Williot Swedberg.

La última doble victoria del Celta en una misma temporada contra el Real Madrid se produjo hace 27 años, en el curso 1998-98, con Víctor Fernández al frente. Los celestes se impusieron por 1-2 en el Bernabéu con tantos de Lubo Penev y Makelele y golearon a los blancos en Balaídos por un tanteo histórico (5-1) con la rúbrica de Karpin Mostovoi y Penev, que firmó un triplete.

Para encontrar otro doble triunfo celeste hay que remontarse 78 años, hasta la temporada 1947-48, cuando el conjunto blanco jugaba en el extinto estadio de Chamartín. El cuadro dirigido por el mítico Ricardo Zamora venció por 4-1 en Balaídos (tantos de Pahiño, Hermidita, Zubeldia y Retamar) y repitió resultado en el coliseo blanco con firma de Pahiño, Hermidita, por partida doble, y Aretio. Un lustro antes, en el curso 1942-43, los celestes también se impusieron en los dos encuentros al Madrid por 1-2 en Balaídos y 2-4 en Chamartín. Del Pino y Agustín anotaron en Vigo, y del Pino, Venancio y Roig, con un doblete, firmaron la goleada celeste en la capital.