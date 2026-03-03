Un mes de marzo caliente

Un partido cada 3,4 días es lo que le espera al Celta en un mes de marzo que arrancó de manera brillante el domingo con una victoria en Girona. A partir de ahí, el equipo de Giráldez apenas le quedará tiempo para descansar. Este ajetreado calendario continuará con el duelo del viernes ante el Real Madrid y concluirá frente al Alavés, ambos en un Balaídos que disfruta de cada encuentro con su equipo como un día de fiesta. En medio aparecen la eliminatoria europea ante el Olympique de Lyon y la visita al campo del Betis, ante el que podría estar en juego la quinta plaza que ahora ocupan los verdiblancos.

Un mes de marzo estresante le espera al Celta antes de afrontar el último paréntesis de la temporada por la participación de la selección española en la Finalísima contra Argentina. Su continuidad en la Liga Europa le obliga a multiplicar esfuerzos en un mes en el que también puede dejar certificada su permanencia en la máxima categoría por decimocuarta temporada consecutiva, lo que supondría un hito para el club pues nunca ha encadenado quince años seguidos en la élite.

Los 43 puntos que, según Giráldez, se necesitarán en esta ocasión para no verse involucrado en el descenso, pueden llegar el viernes con la visita a Balaídos del Real Madrid (21 horas). Este horario poco propicio para los que trabajan o viven lejos de Balaídos favorecerá un mayor periodo de descanso para los de Giráldez, que el jueves de la semana que viene afrontarán el partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa ante el Lyon, que una semana después recibirá a los celestes en el Groupama Stadium.

Entre esas dos fechas europeas, el Celta visitará La Cartuja para enfrentarse a un Betis que ocupa la quinta plaza de la clasificación, con tres puntos más que los celestes.

Este exigente tramo de la temporada se cerrará el domingo 22 de marzo con la visita a Balaídos de un Alavés que pelea por evitar el descenso y con el que ya no viajará seguramente un Eduardo Coudet que negocia el regreso a su país para hacerse cargo del River Plate. Después llegará otro parón en la Liga, hasta el 5-6 de abril.