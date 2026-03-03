Jutglà, MVP del Celta en el partido contra el Girona

Ferran Jutglà fue designado ayer por el Celta como el MPV del reciente encuentro disputado contra el Girona en Montililvi que el conjunto celeste ganó gracias un golazo del delantero barcelonés y un autogol del rojiblanco Vítor Reis.

Era el cuarto gol liguero del curso de Jutglà, una de las grandes apuestas para reforzar el ataque celeste el pasado verano, que recupera la sonrisa después de unos meses complicados en los que tuvo que descansar del fútbol durante un tiempo por motivos personales. Tras su importante tanto al Girona, un recuperado Jutglà valoraba así su buen momento anímico y de forma: «Me siento bien con el equipo. Me siento bien con todo el mundo y se está viendo reflejado en el campo».