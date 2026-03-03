El mejor Celta de la historia a domicilio

Solamente el Real Madrid y el Barcelona presentan en esta Liga mejores números fuera de casa que el Celta, que el domingo pasado en Montilivi obtenía su sexta victoria a domicilio después de concluir su decimotercer desplazamiento del curso en el torneo doméstico. Unos números que Claudio Giráldez calificaba de «barbaridad» y «locura» tras concluir el duelo ante el Girona.

A esa media docena de victorias lejos de Balaídos, los célticos añaden cinco empates y dos derrotas, lo que supone una producción de 23 puntos sobre un global de 40 que le permiten consolidarse en la sexta plaza de la tabla. Se trata del mejor registro de puntos alcanzado por el Celta como visitante en sus sesenta temporadas en Primera División. Ni siquiera el EuroCelta de entre siglos fue capaz de de disfrutar de tan alto rendimiento como visitante.

Estos excelentes números los ponía en mayor valor Giráldez desde Girona al recordar que su equipo había tardado diez jornadas en sumar la primera victoria del campeonato, en las que contabilizó dos derrotas y siete empates. Y como no podía ser de otra forma, los célticos sumaron su primer triunfo en este curso a domicilio, en su visita a un campo tan complicado como El Sadar (2-3).

Entonces, como este pasado domingo, el protagonista del equipo de Giráldez fue el delantero catalán Ferran Jutglà. Ante Osasuna anotó un doblete y frente a los gironins hizo el primero e intervino en la jugada del autogol de Vitor Reis. Entremedias, los célticos sorprendieron en casa del Levante (1-2), Alavés (0-1), Real Madrid (0-2) y Sevilla (0-1). El primer punto fuera se consiguió en Mallorca (1-1), al que se añadieron los empates ante el Rayo Vallecano (1-1), Oviedo y Getafe (ambos sin goles) y frente al Espanyol (2-2).

En trece jornadas a domicilio, el conjunto de Giráldez solo ha perdido en dos ocasiones, en las visitas al Elche (2-1) y a la Real Sociedad (3-1). Solo Real Madrid y Betis acumulan tantas derrotas fuera de casa como un Celta que en las doce jornadas que restan de Liga peleará por la quinta plaza con el conjunto sevillano. Verdiblancos y célticos, además, continúan vivos en la Liga Europa y podrían cruzarse en las semifinales, mientras en octavos se enfrentarán a Panathinaicos y Olympique de Lyon, respectivamente. En el campeonato doméstico se volverán a ver las caras muy pronto, el 15 de marzo.

A los 23 puntos del Celta de Giráldez solo se aproxima el equipo que en la temporada 2002-03 dirigía Miguel Ángel Lotina. En esas primeras trece salidas, los célticos acumularon 19 puntos, después de conseguir seis victorias y un empate. A continuación aparecen los equipos de 2005-06 y 2013-14, dirigidos por Fernando Vázquez y Luis Enrique Martínez, ambos con 15 puntos. Los del actual entrenador del PSG francés llegaron después de cuatro triunfos en tierras andaluzas y uno en la Comunidad Valenciana (Betis, Málaga, Sevilla, Granada y Villarreal).

En todas estas ocasiones con tan buenos números a domicilio, el_Celta acabaría el curso en puestos europeos. Con Vázquez, la serie victoriosa lejos de Balaídos comenzó en el Bernabéu, un estadio que también se rindió esta campaña al buen juego de los de Giráldez, cuyo registro como visitante no solo es el mejor de la historia sino que incluso se acerca a los anteriores registros a domicilio de toda la temporada, cuando le restan seis salidas. Alcanzó 25 puntos en toda la campaña 2005-06 y en la 2002-03, por los 24 de la 2023-24.

A un triunfo de certificar la permanencia

Calculaba Giráldez que su equipo necesitaría 43 puntos para asegurarse la permanencia en Primera . Sus jugadores quieren dejarle sin ese discurso moderado sobre las aspiraciones del Celta en una temporada en la que vuelve a pelear por segundo año seguido para clasificarse para una competición europea. La victoria en Girona deja al Celta a tres puntos de dejar atrás la permanencia y pelear por objetivos tan ambiciosos como la quinta plaza que ocupa el Betis, que suma tres puntos más que los célticos.

Esos 40 puntos sitúan al equipo de Giráldez entre uno de los diez mejores de la historia del Celta después de 26 jornadas disputadas en la máxima categoría. El récord corresponde al curso 1971-72, que con Juan Arza se estrenaría en Europa. Hubiese sumado 46 puntos si las victorias valiesen tres puntos. Después aparecen los equipos de 2005-06, 1998-99 y 1947-48, con 45 puntos en 26 partidos. 42 puntos se alcanzaron en 2001-02. Y con 41 puntos, en las temporadas 2015-16, 2002-02 y 1997-98