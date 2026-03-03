Los partidos del Celta duran 58 minutos: se 'desaprovecha' más del 40 % del tiempo

El Celta no solo brilla a día de hoy por sus buenos resultados, sino también por su ahínco para lograr cada punto con el mimo a la pelota. Este propósito es la esencia capital de un Claudio Giráldez que logra congregar a una multitudinaria parroquia en cada cita en Balaídos. Sin ir más lejos, ayer se vendieron en cuestión de minutos todas las entradas para el choque de ida de octavos de final de Europa League frente al Olympique de Lyon. Las estadísticas justifican cada euro gastado en abonos y tiques: la afición celeste es la segunda de LaLiga que más tiempo de juego disfruta de su equipo, 58 minutos y 14 segundos de media por partido, un 58,8 % del total de los más de 90 minutos. Con todo, esto significa que todavía se 'desaprovecha' más de un 40 %, una crítica extendida y debatida en el mundo del fútbol, todavía sin solución.

Si un aficionado del Celta pagase unos 40 euros por entrar a Balaídos, cada minuto de la pelota rodando le costaría aproximadamente unos 68 céntimos. Es la segunda cifra más barata del campeonato liguero.

Tan solo el Girona supera a la escuadra gallega en tiempo de juego efectivo, el resultante de sumar los momentos de disputa de la pelota, es decir, sin contabilizar parones por faltas, saques de bandas demorados, balones fuera del campo, preocupaciones por jugadores lesionados e, incluso, goles.

Lista eleborada por la plataforma de datos Opta. / Opta Stats Perform

Los 'gironins' se llevan el oro por unos tictacs. Acumulan por encuentro, siempre de promedio, 58 minutos y 59 segundos de entretenimiento puramente futbolístico.

La clasificación, elaborada por el proveedor de estadísticas Opta Stats Perform, la cierra, probablemente para sorpresa de nadie, el Getafe de José Bordalás. Su particular estilo, alejado generalmente del cariño al cuero y agresivo en ciertos momentos, se traduce en tan solo 49 minutos y 40 segundos de juego, el 49,8 % del cómputo general.

Llama la atención en esta tabla la posición del Barcelona, séptimo, a más de 2 minutos del Celta: 56 minutos y 8 segundos (56,4 %). El bronce se lo lleva el Real Madrid, con 58 minutos y 4 segundos, empatado en términos porcentuales con la escuada viguesa. El Atlético de Madrid se aúpa a la cuarta casilla con 57 minutos y 21 segundos (58,2 %).

En LaLiga en conjunto, el tiempo de juego efectivo se sitúa de media en 55 minutos y 4 segundos, según los datos más recientes. Hasta el pasado diciembre, el Celta coronaba esta clasificación con 58 minutos y 19 segundos, por encima del Betis y de los merengues, a quienes precisamente se enfrentarán el próximo viernes en Balaídos.

Con respecto a marzo del 2025, un año atrás, el conjunto de Giráldez empeoró mínimanente su guarismo: por entonces, alcanzó 58 minutos y 58 segundos, un 59,7 % de la totalidad del tiempo; sin embargo, marchaba cuarto de la lista.