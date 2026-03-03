El Celta aspira a un doble triunfo ante el Madrid, su rival más inasequible

El Celta tiene este viernes la histórica oportunidad de doblegar al Real Madrid en dos partidos de Liga en una misma temporada, un hito que el conjunto celeste solo ha conseguido en tres ocasiones en las sesenta temporadas que ha militado en Primera División. El saldo global es demoledor para el equipo de Chamartín: 29 victorias del Celta, 17 empates y 71 derrotas en 117 enfrentamientos.

El conjunto blanco ha sido uno de los rivales más complicados históricamente para los celestes y un adversario casi inasequible desde el último ascenso, tanto en el Bernabéu como en el Balaídos. Pero esta estadística negativa puede quebrarse esta temporada. De momento, los celestes ya han superado al conjunto blanco en el duelo jugado en Madrid, que los celestes ganaron con un gran desempeño gracias a un doblete de Williot Swedberg.

La última doble victoria del Celta en una misma temporada contra el Real Madrid se produjo hace 27 años, en el curso 1998-98, con Víctor Fernández al frente. Los celestes se impusieron por 1-2 en el Bernabéu con tantos de Lubo Penev y Makelele y golearon a los blancos en Balaídos por un tanteo histórico (5-1) con la rúbrica de Karpin Mostovoi y Penev, que firmó un triplete.

Para encontrar otro doble triunfo celeste hay que remontarse 78 años, hasta la temporada 1947-48, cuando el conjunto blanco jugaba en el extinto estadio de Chamartín. El cuadro dirigido por el mítico Ricardo Zamora venció por 4-1 en Balaídos (tantos de Pahiño, Hermidita, Zubeldia y Retamar) y repitió resultado en el coliseo blanco con firma de Pahiño, Hermidita, por partida doble, y Aretio. Un lustro antes, en el curso 1942-43, los celestes también se impusieron en los dos encuentros al Madrid por 1-2 en Balaídos y 2-4 en Chamartín. Del Pino y Agustín anotaron en Vigo, y del Pino, Venancio y Roig, con un doblete, firmaron la goleada celeste en la capital.

Los duelos entre el Celta y el Madrid han sido especialmente frustrantes desde el último ascenso del conjunto vigués con apenas un par de victorias (una en cada estadio) y otros tantos empates tras 27 enfrentamientos. El último triunfo en Balaídos data de la temporada 2013-14 (0-2), con doblete de Charles Dias. El primero de los dos empates se registró en Balaídos en el curso 17-18, 2-2 con goles de Daniel Wass y Maxi Gómez y doblete de Gareth Bale y el segundo en Valdebebas, durante la pandemia, con tantos de Mina y Smolov por parte celeste y de Sergio Ramos y Toni Kross por parte del conjunto blanco.