Antañón, sexto debutante del curso

Andrés Antañón (Vigo, 2007) se convirtió el pasado domingo en Montilivi en el sexto debutante de la cantera celeste en Primera División o Europa esta temporada. Giráldez lo hizo entrar en el minuto 72 por Fer López para disputar un difícil final de encuentro con el Girona lanzado a por el empate.

En edad todavía juvenil (19 años), el chico ya se había estrenado con la primera plantilla en la primera eliminatoria copera frente al modesto Puerto de Vega, pero su primera gran oportunidad le llegó frente al conjunto de Míchel Sánchez. «Se dio el día perfecto, debut y tres puntos. Estoy muy orgulloso por el debut, muy contento por salir ahí veinte minutos y aguantar el resultado, por conseguir la victoria del equipo. Es otro ritmo que en el filial, aquí hay mucha más intensidad, pero hay que adaptarse y estoy muy contento», declaraba, feliz, el chaval tras su estreno en LaLiga.

Antes que al centrocampista vigués, el preparador celeste había dado la alternativa con el primer equipo a otros dos valores emergentes del Fortuna, Hugo Burcio, que se estrenó en el último triunfo contra el Rayo Vallecano en Balaídos (jugó 7 minutos y el descuento con el partido ya resuelto) y el extremo Ángel Arcos, a quien Giráldez concedió la titularidad como carrilero izquierdo en el duelo europeo de la fase liga contra el Ludogorets en Razgrad.

Además de estos tres nuevos activos del Fortuna, se han estrenado en Primera División otros tres chicos con pasado en el filial celeste con gran impacto en la vida competitiva del primer equipo: Miguel Román, Jones el Adbellaoui y Manu Fernández.

Miguel, la gran revelación

El caso más llamativo es el de centrocampista gondomareño, convertido de la noche a la mañana en la gran revelación de la temporada. Como antes ocurrió con Pablo Durán y Alfon, Giráldez entregó a Miguel una de las 25 cotizadas plazas profesionales porque por edad ya no podía tener contrato con el filial, una decisión un tanto comprometida porque adelantaba a chicos con mayor experiencia y recorrido en la primera plantilla, como Javi Rodríguez o Hugo Álvarez, pero que con el paso de los partidos se ha revelado de lo más acertada. En pocos meses, el crecimiento del gondomareño ha sido espectacular, hasta el punto de convertirse en el primer medio centro en el orden de preferencias del entrenador. Suma ya este curso 28 partidos (18 de Liga, 8 de Europa League y 2 de Copa) y ha sido titular en 13 de los 18 compromisos ligueros y 5 de los 8 encuentros europeos, pero más allá de los números su impacto en la construcción del juego ha sido bestial.

Menor, aunque importante para la rotación, ha sido el protagonismo del central Manu Fernández, reclutado también para el primer equipo por Giráldez sin posibilidad de contar con ficha del filial. El ferrrolano ha sido la elección más habitual para el perfil derecho de la línea de centrales, la más reconocible del equipo, cuando ha faltado Javi Rodríguez. Suma 1.072 minutos en 18 partidos repartidos tres competiciones: 13 en Liga, 3 en Europa y 2 en la Copa.

Aunque no es estrictamente un canterano porque el Celta pagó unos 5 millones por hacerse con sus servicios, Jones El Abdellaoui dio sus primeros pasos en el Fortuna y cuenta esta temporada con ficha del filial. Insultantemente joven –es solo un año mayor que Antañón–, el noruego de ascendencia marroquí ha sido una valiosa pieza en la rotación de Giráldez, con momentos y goles importantes para el equipo, como los anotados al Athletic y al Valencia en LaLiga.

Desde que Giráldez relevó a Rafa Benítez hace casi dos años, otros cinco chicos de la cantera se han estrenado en la máxima categoría del fútbol español. El pasado curso lo hicieron Javi Rodríguez, uno de los pocos que actualmente puede considerarse titular con el porriñés, y Fer López, seguramente el mayor talento que ha dado A Madroa desde Iago Aspas.

En los últimos diez partidos de la temporada anterior debutaron Damián Rodríguez, actualmente cedido al Racing de Santander, Javi Rueda, hoy protagonista en el carril derecho junto a Carreira y Mingueza, y Yoel Lago, quien este curso ha tenido bastante menos participación que el precedente.

Otro importante grupo de canteranos (si se considera como tales a los jugadores que han pasado en algún momento por el filial) no debutaron con Giráldez, pero fue el porriñés el que realmente confió en ellos y les dio galones en Primera División. Tales son los casos de Pablo Durán, Alfon (ambos reclutados por recomendación expresa del actual técnico cuando el club los daba por amortizados), Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Carlos Domínguez y Sergio Carreira (repescado también contra los planes que inicialmente tenía para él la dirección deportiva).