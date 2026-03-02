El Olympique de Lyon, rival en Europa, cae en Marsella

Dos goles en diez minutos del togolés Pierre emerick Aubameyang dieron la victoria en el estadio Velodrome al Marsella (3-2) y frustraron el buen desempeño del brasileño Endrick, vestido de asistente, presente en los dos tantos del Lyon, rival del Celta en la Europa League, que cosechó su segunda derrota seguida en la Ligue 1.

El jugador cedido por el Real Madrid fue el mejor de los visitantes pero su aportación no bastó para reanimar al Lyon que ya perdió ante el Estrasburgo hace una semana y que volvió a tropezar. Aquél revés de días atrás cortó una fabulosa trayectoria del conjunto de Paulo Fonseca que llevaba trece partidos seguidos ganados, siete en la competición gala. Ahora, con dos derrotas consecutivas mantiene abierta la puja por su tercera plaza que ve cerca el reanimado Marsella y también el Lille y el Stade Rennes.