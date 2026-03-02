El Olympique de Lyon, rival en Europa, cae en Marsella
agencias
Dos goles en diez minutos del togolés Pierre emerick Aubameyang dieron la victoria en el estadio Velodrome al Marsella (3-2) y frustraron el buen desempeño del brasileño Endrick, vestido de asistente, presente en los dos tantos del Lyon, rival del Celta en la Europa League, que cosechó su segunda derrota seguida en la Ligue 1.
El jugador cedido por el Real Madrid fue el mejor de los visitantes pero su aportación no bastó para reanimar al Lyon que ya perdió ante el Estrasburgo hace una semana y que volvió a tropezar. Aquél revés de días atrás cortó una fabulosa trayectoria del conjunto de Paulo Fonseca que llevaba trece partidos seguidos ganados, siete en la competición gala. Ahora, con dos derrotas consecutivas mantiene abierta la puja por su tercera plaza que ve cerca el reanimado Marsella y también el Lille y el Stade Rennes.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
- Un afectado por las expropiaciones para viviendas en Navia: «Me dejan sin entrada a mi finca»
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»