Míchel: «Hemos estado mejor que el rival»

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha asegurado tras la derrota contra el Celta que su equipo ha hecho «un partidazo» y ha estado «mejor que el rival en todas las fases del juego». Se ha mostrado «tranquilo» por la buena dinámica y el buen partido, pero ha reconocido que el Girona ha dejado «escapar» la victoria con los «errores» que han significado los dos goles visitantes.

«Hemos tenido muchas ocasiones. Hemos podido hacer dos, tres, cuatro goles. Hemos hecho muchas cosas bien para ganar, pero dos detalles nos han llevado a una derrota», ha añadido el técnico rojiblanco. En este sentido ha lamentado que primer gol, de Ferran Jutglà, ha sido «un golazo» y el segundo, un autogol de Vitor Reis, una jugada en la que han hecho «muchas cosas mal» culminada con «una desgracia».

Míchel ha añadido que no está «preocupado» por una posible falta de acierto porque el equipo ha ganado «agresividad» de cara a la portería rival y ha acabado con 15 remates y siete remates a portería. «No sé si la gente piensa que estamos en una situación tranquila, pero yo pienso lo contrario. Es una situación complicada y tenemos que trabajar cada día para llegar a los 42 puntos», ha asegurado.