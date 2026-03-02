Giráldez: «No dejaremos de soñar pero con los pies en la tierra»

«Una victoria muy trabajada», resume el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, que celebra el espectáculo además del resultado. «Ha sido un auténtico partidazo por parte de los dos equipos. Es de los que crean afición. Más allá del escudo que defiendas ha sido precioso de ver. Tenemos muchos motivos los dos entrenadores para estar contentos».

Asume, por tanto, que el choque se decidió en la ruleta de la fortuna: «Hemos tenido la suerte de acertar en momentos importantes y que ellos no acertasen en el arreón tras el 1-2. Cayó de nuestro lado pero los dos somos merecedores de la victoria. Quizás lo más justo hubiese sido un empate. Hemos tenido la suerte de cara en momentos puntuales».

«Ellos han generado mucha más posesión de la que nos gustaría», relata Giráldez. «Han tenido demasiadas acciones a balón parado y en una acaban haciéndonos gol pero defendimos bien en bloque bajo durante la primera parte. En la segunda hemos salido mucho más agresivos en la presión y hemos sido un poquito más verticales en el juego».

«Es una barbaridad», acepta sobre que el Celta sea el tercer mejor equipo fuera de casa. «Llevamos 40 puntos a falta de 12 jornadas. Me parece una locura y más por cómo arrancamos la temporada. Habla muy bien del grupo. Seguimos vivos en dos competiciones y no desatendemos en ningún momento la competición doméstica. Hoy teníamos bajas importantes y los jugadores que han salido con menos tiempo de actividad han estado impecables».

Antañónse une al creciente colectivo de los canteranos que Giráldez ha hecho debutar en Primera: «Nos llena de orgullo a todos. Justifica por qué lo hemos traído. Le vemos esa personalidad entrenando con nosotros. Lo conocemos desde que era alevín y sabemos que tiene un potencial tremendo».

«Nos queda certificar la permanencia», insiste el porriñés, que admite: «Evidentemente está cerquita. No vamos a dejar de soñar pero con los pies en la tierra y sabiendo que todavía quedan deberes por hacer aunque tenemos mucho camino recorrido. Sé que voy a pecar de prudente y que habrá gente que piense que estoy exagerando pero sé lo difícil que es certificar la permanencia para un club como nosotros. Soy seguidor del Celta desde que nací, conozco mucho nuestra historia».

También elogió a Aidoo: «Está trabajando muy bien y me alegro porque ha tenido momentos muy duros en los últimos años».