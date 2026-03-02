Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Celta tiene que remontar ante el Montañeros

Raúl Rodríguez

Comenzó fuerte el Montañeros, que en los primeros minutos dispuso de una clara ocasión. En el cuatro no falló y se puso por delante. El Celta continuó con su guión del partido, y mediado el primer tiempo empató, poniéndose por delante en el marcador al filo del descanso. La segunda parte fue más cómoda.

