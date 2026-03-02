El Celta tiene que remontar ante el Montañeros
Comenzó fuerte el Montañeros, que en los primeros minutos dispuso de una clara ocasión. En el cuatro no falló y se puso por delante. El Celta continuó con su guión del partido, y mediado el primer tiempo empató, poniéndose por delante en el marcador al filo del descanso. La segunda parte fue más cómoda.
