Antañón, sexto canterano que debuta esta temporada

En Girona se produjo el estreno de un nuevo canterano en edad juvenil con el primer equipo. Andrés Antañón se sumó a la lista de futbolistas a los que Claudio ha dado la alternativa esta temporada.

En la actual campaña en alguna de las tres competiciones que disputa el Celta y procedentes del equipo filial se han estrenado Manu Fernández, Miguel Román, Hugo Burcio, Angel Arcos, Jones (aunque este es un caso diferente porque no es un futbolista que pueda considerarse «canterano» cien por cien) y ahora Andrés Antañón. El mediocampista entró con algo más de veinte minutos por delante y en algunos momentos acusó la responsabilidad, pero en otros demostró personalidad para tener la pelota y buscar a un compañero. Todo lo que rodea a Claudio y a la cantera es ahora mismo un cuento.