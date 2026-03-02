Antañón, sexto canterano que debuta esta temporada
redacción
En Girona se produjo el estreno de un nuevo canterano en edad juvenil con el primer equipo. Andrés Antañón se sumó a la lista de futbolistas a los que Claudio ha dado la alternativa esta temporada.
En la actual campaña en alguna de las tres competiciones que disputa el Celta y procedentes del equipo filial se han estrenado Manu Fernández, Miguel Román, Hugo Burcio, Angel Arcos, Jones (aunque este es un caso diferente porque no es un futbolista que pueda considerarse «canterano» cien por cien) y ahora Andrés Antañón. El mediocampista entró con algo más de veinte minutos por delante y en algunos momentos acusó la responsabilidad, pero en otros demostró personalidad para tener la pelota y buscar a un compañero. Todo lo que rodea a Claudio y a la cantera es ahora mismo un cuento.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
- Un afectado por las expropiaciones para viviendas en Navia: «Me dejan sin entrada a mi finca»
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»