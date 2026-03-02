Vuelan las entradas para el histórico Celta-Lyon en Balaídos: toca esperar a la grada visitante

El celtismo disfruta a día de hoy uno de los momentos más álgidos de su historia. El aforo del estadio de Balaídos es el termómetro más fiable para medir la idílica relación entre la afición y el club. Con la llegada de Claudio Giráldez y Marián Mouriño, las gradas del feudo celeste son un hervidero en cada choque, tanto de LaLiga como ahora de la Europa League. Este lunes, la entidad viguesa sacó a la venta las entradas para el ilusionante duelo de octavos de la competición europea frente al Olympique de Lyon (OL). Se abrieron las taquillas a las 12.00 horas exclusivamente para los poseedores del carné Celtista y, minutos más tarde, volaron prácticamente todos los tiques. Aquellos que no lograron comprar su acceso esta vez deberán esperar a si el conjunto francés devuelve alguno de los 1.140 que le corresponden.

Avisos a través de la propia web del Celta, notificaciones activadas en el canal de WhatsApp y hasta alertas de Twitter. Miles de aficionados celestes sin abono, pero con el carné Celtista (unos y otros suman ya 41.000), que cuesta 30 euros por temporada, aguardaban con ansias el mensaje de la venta de entradas para el duelo de ida de octavos de final de la Europa League ante el Olympique de Lyon. Este llegó finalmente justo en el mediodía de este lunes y, como era de esperar ante una cita de tal calibre, los pases se agotaron rápidamente, tanto que a media tarde de hoy solo quedaban los paquetes VIP, que oscilan entre los 160 y los 185 euros. Los tiques generales salieron a la venta desde 35 euros, 10 euros más que en los dieciseisavos ('play-off') ante el PAOK.

Unas 1.140 entradas para los galos

Con este escenario, la única esperanza legal -amén de la reventa, que ya circula por internet- para los que se hayan quedado sin entrada es esperar a que el OL le entregue de vuelta al Celta parte del cupo que le correponde por normativa de la UEFA. Se trata de un 5 % del aforo del estadio. Balaídos cuenta con aproximadamente 22.800 butacas disponibles, por lo que unas 1.140 serían para los galos, emplazadas esencialmente en el sector de grada visitante, en el extremo de Río Alto más cercano a la grada supletoria de Gol.

La afición celeste, entregada con las banderas repartidas por el club en el duelo ante el PAOK. / Jose Lores

Actualmente es incierto si existirá una futura remesa; de haberla, el club lo comunicará en los próximos días a través de sus canales oficiales. Una manera rápida de enterarse es activando las notificaciones tanto del canal de WhatsApp del Celta como de X (antiguo Twitter).

800 seguidores en Sevilla

Los precedentes en Europa League abren una ventana de esperanza. En los cuatro desplazamientos de los franceses esta temporada en la fase de liga del torneo europeo, tan solo en uno ocuparon la totalidad del graderío foráneo: ante el Young Boys suizo, metieron a 1.700 aficionados en el Stadion Wankdorf, con una capacidad de 32.000 asientos. Esto se debió a la proximidad de Berna, a tan solo 3 horas y media de Lyon.

Sin embargo, en los otros tres viajes de Les gones (Los chicos), se quedaron lejos de completar el cupo de invitados, si bien es cierto que el del jueves 12 a las 21.00 horas será un partido ya de eliminatoria.

La expedición a Sevilla para enfrentarse al Betis, el punto más próximo a Vigo, congregó a 800 aficionados en un inmenso estadio de La Cartuja, con 70.000 sitios. Ante el Utrecht del exceleste Miguel Rodríguez, ingresaron al recinto de Galgenwaard (23.750) 700 almas. Finalmente, la peor visita se registró frente al israelí Maccabi Tel Aviv, un partido que se disputó en el modesto estadio TSC Arena de Serbia, con 4.500 plazas, 100 de las cuales fueron ocupadas por los hinchas de la capital del departamento del Ródano.

El choque en tierras hispalenses no fue catalogado como de alto riesgo por las autoridades competentes, aunque es probable que la cita en Vigo sí lo sea, al igual que frente el PAOK.

Los ultras del Lyon, al frente de los cuales figura la formación Bad Gones, se considera peligrosa. De extrema derecha y ultranacionalistas, tienen vetado el acceso, por ejemplo, al recinto del Olympique de Marsella, rival ante el cual perdió precisamente ayer por 3-2 tras sufrir una remontada hasta en dos ocasiones.