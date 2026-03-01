Míchel: «El Celta está haciendo una temporada increíble»

Míchel Sánchez, desatacó en la previa del partido ante el Celta, que el equipo vigués está haciendo un curso «increíble» y es uno de los mejores conjuntos de Primera con el balón y en ritmo de juego.

El técnico rojiblanco admitió que será «un partido difícil» porque es un rival «muy complicado» y que el Girona sufrirá por momentos», pero añadió que el equipo quiere dar «un paso adelante» y que necesita mucho los tres puntos.

«Venimos haciendo las cosas mejor en este 2026 y el equipo está con más seguridad, pero queda mucho. Necesitamos llegar lo más pronto posible a 42 puntos porque es el objetivo más importante para la estabilidad y la sostenibilidad del club y aún estamos lejos de esa cifra»,apuntó.

En este sentido, Míchel aseguró que el equipo necesita «continuar con la misma sensación de necesidad porque está todo muy igualado» e insistió en que hay que mantener la «tranquilidad», a pesar de la notable dinámica actual.

«Llevamos un muy buen 2026, pero antes hemos tenido muchas dificultades y un sufrimiento grande. La temporada es larga. Si después nos da tiempo para algo más nosotros no renunciamos a nada, pero tenemos que tener claro el objetivo principal del club», ha afirmado.

El madrileño, después de volver a ceder puntos en los últimos minutos en el empate contra el Alavés (2-2), admitió que «cerrar los partidos» es una asignatura pendiente y ha pedido a sus jugadores tener «la misma mentalidad en el minuto 1 que en el 90».

Míchel también celebró que Vitor Reis, cedido por el Manchester City, ha crecido «mucho» y es un defensa «top» que hace mejor al equipo y se ha mostrado convencido de que será «un jugador de un equipo grande».«Ya sabíamos que es un jugador de un talento especial y necesitaba tiempo de juego sobre todo. Poco a poco ha ido a más y ahora está en un gran momento de forma»,dijo.