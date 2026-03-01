El Celta muda de piel para Montilivi

El Celta cambia el registro y apunta ahora a la Liga. Tras clasificarse brillantemente para los octavos de final de la Europa League, el conjunto de Claudio Giráldez busca con bajas sensibles esta noche frente al Girona un segundo triunfo consecutivo en la competición doméstica que lo afiance en la sexta plaza y apuntale una nueva candidatura europea.

Se adivina un duelo de la máxima exigencia contra un adversario con talento y recursos, que llega en su mejor momento del curso a un partido que, si gana, puede reactivar sus opciones de pelear por una plaza en el continente tras un complicado inicio de curso que tuvo durante algunas jornadas a Míchel en la picota.

El Celta quiere apurar también su buen momento, pero comparece en Montilivi con bajas sensibles que pueden mermar su capacidad competitiva. Faltará, por sanción, Borja Iglesias, su hombre gol, y también Pablo Durán, debido al esguince de rodilla que sufrió en el último compromiso liguero contra el Mallorca. Claudio Giráldez ha dado además descanso a Marcos Alonso y Carl Starfelt, sus principales baluartes defensivos, debido al cansancio, próximo al agotamiento, que ambos acumulan y que les impidió ayer ejercitarse con el resto de sus compañeros.

Antañón, novedad

La novedad en la convocatoria, de la que una vez más es descarte Franco Cervi, es el centrocampista canterano Andrés Antañón, a quien Giráldez ha citado para «complementar» la ausencia arriba de Borja y Pablo con un futbolista capaz de presionar en varias alturas y adaptarse a varias posiciones del medio campo.

Las rotaciones, una forma de vida casi para Giráldez, están nuevamente aseguradas y afectarán especialmente a la línea defensiva y a la delantera, que pueden cambiar por completo. La baja de Starfelt abre la puerta de la titularidad a Aidoo en el eje de la línea de centrales. Su gran actuación frente al Mallorca refuerza sus opciones, con dudas sobre quién lo escoltará a los flancos. Ristic y Carlos Domínguez se disputan sobre el papel un puesto para relevar a Marcos Alonso en el perfil izquierdo, mientras que en el derecho Yoel y Manu Fernández pugnan por volver al once, siempre que Giráldez decida que también descanse Javi Rodríguez.

Se intuyen también cambios en los carriles, donde la principal novedad sería Mingueza, que llega muy fresco tras no disponer de minutos en los dos últimos encuentros. La duda es si Giráldez lo empleará en el costado derecho, dejando el izquierdo en manos de un cansado Carreira o de Ristic, o dará la alternativa a Álvaro Núñez, ya más o menos integrado en la dinámica de grupo, o volverá a tirar de Javi Rueda, y situará al catalán en el flanco izquierdo.

Vuelve Sotelo

Dudas también en el eje de la línea medular, con alta probabilidad de que retorne Miguel Román tras su suplencia en el primer tiempo contra el PAOK. La gran revelación del Celta este curso podría estar acompañado esta vez por Hugo Sotelo, ya recuperado del esguince de tobillo que le ha impedido partidos, sin descartar opciones más habituales como Ilaix o, incluso, Vecino tras el último buen partido firmado por el uruguayo.

Las bajas de Borja Iglesias y Pablo Durán y la probable ausencia de Aspas, con minutos muy escogidos este curso, pronostican un tridente novedoso en el que parece seguro Fer López y probables Jutglà y Hugo Álvarez, si Giráldez da descanso a Williot y no opta por Jones como delantero centro.

El Girona, mientras tanto, suma a las bajas de larga duración (Van de Beek, Juan Carlos Marín, Portu y Ter Stegen) la importante ausencia de Álex Moreno, por un problema en el sóleo. Míchel recupera sin embargo a Joel Roca y puede contar ya en plenitud de facultades con el marroquí Ouhani, un futbolista clave, que formará por delante un renacido Fran Beltrán, que se reencuentra con el Celta a las pocas semanas de dejar el equipo.