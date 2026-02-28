Paulo Fonseca ensalza la fortaleza del Celta

El entrenador del Olympique de Lyon, el portugués Paulo Fonseca, ensalzó ayer la fortaleza del Celta, su rival en octavos de final de la Liga Europa, aunque se mostró satisfecho de haber evitado al Lille. «Les conozco bien, son un equipo muy bueno, con muchos jugadores con experiencia. Ya han ganado al Niza y al Lille esta misma temporada», dijo el entrenador tras el sorteo que les emparejó con los celestes. Fonseca indicó que prefería tener un adversario que no fuera de la liga francesa porque habría sido el quinto choque contra el Lille esta temporada. «Aunque prefería al Celta, eso no quiere decir que no piense que será un partido fácil», aseguró el técnico del equipo donde milita el brasileño Endrick.