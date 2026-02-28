Paulo Fonseca ensalza la fortaleza del Celta
efe
Lyon
El entrenador del Olympique de Lyon, el portugués Paulo Fonseca, ensalzó ayer la fortaleza del Celta, su rival en octavos de final de la Liga Europa, aunque se mostró satisfecho de haber evitado al Lille. «Les conozco bien, son un equipo muy bueno, con muchos jugadores con experiencia. Ya han ganado al Niza y al Lille esta misma temporada», dijo el entrenador tras el sorteo que les emparejó con los celestes. Fonseca indicó que prefería tener un adversario que no fuera de la liga francesa porque habría sido el quinto choque contra el Lille esta temporada. «Aunque prefería al Celta, eso no quiere decir que no piense que será un partido fácil», aseguró el técnico del equipo donde milita el brasileño Endrick.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro