El Lyon, un duro escollo en octavos de la Europa League

El Olympique de Lyon, primer clasificado de la fase liga, será el rival del Celta en los octavos de final de la Europa League. El conjunto galo, tercero esta temporada en la Ligue 1, ha sido finalmente el emparejado con el cuadro celeste en el sorteo celebrado ayer en la sede de la UEFA, en la localidad suiza de Nyon. El primer asalto tendrá lugar en Balaídos el próximo 12 de marzo (a las 21:00 horas) y la vuelta se celebrará una semana después, el jueves día 19 a las 18:45 horas, en Lyon. De superar la eliminatoria, el conjunto celeste robaría el factor campo, con lo que disputaría el encuentro de vuelta de los cuartos de final y de una posible semifinal en Vigo.

Primero de la fase de grupos, con 21 puntos (7 victorias y una derrota), el conjunto que dirige el portugués Paulo Fonseca era uno de los rivales más complicados que podía tocar en suerte el Celta, que sin embargo evita al Aston Villa de Unai Emery, seguramente el gran favorito para ganar el torneo. «Teníamos dos rivales muy difíciles y tocó el francés. Es un rival complicadísimo. Tienen una plantilla impresionante, ninguno baja de 40 millones», declaró poco después de conocerse el resultado del sorteo Marco Garcés, director de fútbol del Celta, quien, pese a la dificultad del envite, se mostró convencido de que el grupo de Claudio Giráldez presentará batalla: «Estamos en un buen momento. Podemos competir y podemos ganar al Lyon. Hay motivos para soñar».

El máximo responsable deportivo celeste destacó la importancia de seguir soñando en una competición en la que todos los estamentos del club, desde los jugadores y el cuerpo técnico, hasta la directiva pasando por la afición, ha puesto toda su ilusión. «Es importante conservar esa intención de seguir soñando. Las fases siguientes, si accedemos a ellas, recibiríamos en casa la vuelta. Está siendo muy determinante porque jugar en Balaídos cambia los resultados», apuntó Garcés, que ve al equipo celeste en su mejor momento del curso: «Lo veo creciendo, lo veo con una rotación importante, que es uno de los elementos clave que tiene Claudio, y redunda en que la plantilla se siente con gran confianza por parte de su entrenador, todos saben que pueden jugar. Ninguno afloja, ninguno abandona y esa rotación nos ha permitido, toco madera, no tener lesionados. Esa rotación nos permite tener una plantilla completa».

Y la realidad es que Giráldez va a necesitar de todo su arsenal para eliminar a uno de los rivales en mejor forma del torneo. El Olympique de Lyon se plantó en octavos como primer clasificado de la fase liga con una trayectoria casi inmaculada, con una sola derrota, frente al Betis, en el Benito Villamarín por 2-0. El resto de sus compromisos los resolvió el conjunto de Paulo Fonseca con gran autoridad: 0-1 frente al Utrecht; 2-0 ante el Salzburgo; 2-0 contra el Basilea, 0-6 frente al Maccabi Tel Aviv; 2-1 ante el Go Ahead Eagles y 0-1 contra el Young Boys, atestiguando una gran capacidad competitiva.

Este gen competitivo, a juicio de Marco Garcés, va a permitir calibrar el momento futbolístico del Celta y el margen de mejora del conjunto de Giráldez. «Es algo que uno siempre sueña, poderte medir con los mejores para que sea un termómetro real. Tanto Aston Villa como Lyon están terceros en sus competiciones y nos va a servir para darnos cuenta de dónde estamos y poder seguir creciendo»

Histórico de la Liga francesa, el Olympique Lyonnaise cuenta con 7 títulos de Ligue 1, el último conquistado en 2012, 5 Copas y 8 Supercopas de Francia y, como el Celta, una Intertoto. Su mejor puesto en Europa son las semifinales alcanzadas de la Europa League en las temporadas 2012-13, 2019-20 y 2016-17. En esta última temporada fue eliminado por el Ajax, curiosamente en la misma ronda en que el Celta, que iba por el otro lado del cuadro y fue apeado en penúltima ronda por el Manchester United. Su trayectoria en la competición doméstica esta temporada es también muy solvente. Los de Paulo Fonseca marchan terceros en la liga gala, con 45 puntos, superados apenas por el PSG y el Lens.

Pese a que su situación económica no es boyante, con el club constreñido por el control financiero y un presupuesto a la baja que, en cualquier caso supera al del Celta, Paulo Fonseca tiene a su disposición un plantel equilibrado y con colmillo, que combina oficio y talento. Con estos mimbres se ha instalado en la zona alta de la tabla en Francia y ha firmado una sobresaliente fase de liga en Europa con un estilo desenfadado que otorga protagonismo al balón con posesiones largas canalizadas desde la pareja de pivotes, buen aprovechamiento del pase interior y el juego por banda y peligro en las llegadas desde la segunda línea.

La estrella del equipo es el veterano Corentin Toliso (31 años), ex del Bayern de Múnich, centrocampista de mucho talento y notable oficio que suele aparecer en los momentos y partidos clave como goleador.

Su máximo artillero es el checo Pavel Sulc, actualmente lesionado y duda para el partido ante los célticos, que suma 13 dianas este curso, aunque seguramente su jugador más conocido en España es el brasileño Endrick, cedido por el Real Madrid hasta junio, cuyo fichaje en el pasado mercado de invierno ha tenido un impacto inmediato (3 goles y una asistencia en 5 partidos).

Otros futbolistas muy importantes para Fonseca son el portugués Alberto Moreira (actualmente lesionado), el extremo belga Malick Fofana, el pivote inglés Tyler Morton, el defensa central senegalés Moussa Niakhaté o el veterano lateral argentino Nicolás Tagliafico.

Precedentes desfavorables

Los precedentes en eliminatorias europeas frente a equipos franceses no son precisamente favorables para el Celta, que cayó eliminado en cuartos de final de la Copa de la UEFA en las dos ocasiones en que se ha cruzado a rivales galos.

La primera eliminatoria data de la temporada 1998-99, cuando el equipo que dirigía Víctor Fernández cayó a manos del Olympique de Marsella después de dejar en la cuneta al Arges Pitesti, el Aston Villa y el Liverpool. Los celestes cayeron por 2-1 en Marsella y no pasaron luego del empate sin goles en Balaídos, resultando eliminados.

La siguiente temporada, tras entrar en Europa vía Intertoto, el cuadro celeste, también bajo la batuta de Víctor Fernández, cayó eliminado contra el Lens después de haber dado cuenta del Lausana, el Aris de Tesalónica, el Benfica y la Juventus de Turín. Los celestes empataron sin goles en Balaídos y cayeron en Felix Boyaert por 2-1.

El último precedente europeo contra un equipo francés es, sin embargo, favorable a los celestes. Y fue el pasado mes de enero, con la victoria conseguida frente al Lille en Balaídos en la fase liga de esta Europa League (2-1, con goles de Williot y Starfelt por el Celta y Giroud por el cuadro galo).

Los celestes también superaron en eliminatoria europea a Paulo Fonseca, el actual técnico del Lyon. Ocurrió en la anterior participación en la Europa League, con Berizzo al frente, cuando el preparador luso dirigía al Shakhtar Donetsk y ambos se enfrentaron en dieciseisavos de final. Los celestes cayeron por 0-1 en Balaídos (gol de Blanco Leschuk), pero ganaron por 0-2 en Donetsk gracias a un gol de penalti de Aspas en el descuento y otro de Gustavo Cabral en la prórroga.