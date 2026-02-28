Claudio Giráldez: «Tenemos recursos y energía para ganar el partido»

Las bajas y el cansancio no van a restar al Celta capacidad competitiva en Montilivi, donde el equipo vigués busca mañana apuntalar la sexta plaza con un triunfo frente a un Girona en dinámica ascendente. Así lo cree Claudio Giráldez, que no busca «excusas» en la ausencia de varios titulares y, pese al cansancio acumulado por el reciente partido europeo contra el PAOK, ve a sus jugadores «preparados» para competir contra rival con «mucha riqueza táctica y de banquillo», como el conjunto de Míchel. «Tenemos recursos y energía para hacer un buen partido y ganarlo», ha subrayado el preparador celeste en la rueda de prensa previa al encuentro.

Ni las bajas en ataque, donde faltará por sanción Borja Iglesias y no podrá contar por lesión con Pablo Durán, ni el descanso obligado de Marcos Alonso y Starfelt, tan cansados que no han participado en este último entrenamiento, preocupan al técnico. «Las bajas de arriba nos modifican en cómo vamos a apretar, no en la idea. A nivel defensivo, es la línea más poblada, ha habido partidos buenos recientes de Aidoo, de Manu, Carlos hacía tiempo que no salía y estuvo bien, lo mismo que Yoel, que fue titular hace poco», ha explicado Giráldez, que espera un partido diferente al de la primera vuelta en Balaídos: «El Girona está más cerca de lo que era el año pasado».

Según Giráldez la capacidad para adaptarse a las circunstancias en función de los jugadores disponibles «habla muy bien de Míchel» y de la habilidad del entrenador del Girona de «adaptarse a lo que va teniendo y a poder jugar con línea de cuatro o tener más o menos jugadores por dentro».

Las opciones de triunfo del Celta pasan, en opinión del porriñés, por «ajustar bien la presión» y «quitarle la pelota» al Girona. «Tenemos que apretar muy bien en su primera línea de construcción. Entiendo que va a haber momentos que con tanto juego interior será difícil ajustarse, por eso vamos a tener que protegernos mucho en ese juego de dentro y permitirles más por fuera», ha explicado el preparador celeste.

Claudio Giráldez no ha obviado en su comparecencia al reencuentro con Fran Beltrán, el tercer futbolista que más partidos ha jugado con la zamarra celeste en Primera División fichado por el Girona en el último mercado invernal. «Es un jugador muy listo, que entiende muy bien lo que hace el equipo. Aunque nos llevemos muy bien y nos tengamos mucho cariño hará un poco de scout para Michel. Me parece lógico y normal», ha apuntado el preparador louriñés, que ha precisado: «Intentaremos que no tengan claro lo que vamos a hacer. Le deseo a Fran todo lo mejor. Solo tengo palabras buenas hacia él. Me alegro que esté participando, del gol que le hizo al Barça, ojalá no nos lo haga a nosotros y a partir de ahí pueda ir sumando minutos».

El entrenador celeste ha comentado también que el centrocampista vallecano no tuvo la despedida que merecía porque «no hubo tiempo por las circunstancias del mercado de invierno», pero se ha mostrado seguro de que «se le dará el reconocimiento que merece».

La novedad en la convocatoria, de la ha descartado a Franco Cervi por decisión técnica, es el canterano Andrés Antañón, pese a que no faltan medio centros. Giráldez la ha justificado como complemento a las ausencias de Borja Iglesias y Pablo Durán. «Antañón nos completa bien la convocatoria porque nos permite, si jugamos de cuatro, jugar de interior derecho o interior izquierdo. Si jugamos de tres, nos puede jugar tanto de medio centro en altura como de nuestros jugadores de última línea. Lo está haciendo muy bien y se lo merece. Con las bajas de Borja y Pablo creíamos que era lo ideal por esa variabilidad que nos da en las posiciones», ha observado.

Cambio de horario

No faltaron referencias en la comparecencia de al cambio de horario del partido contra el Real Madrid, que LaLiga reubicó primero el domingo y posteriormente modificó el viernes ante el descontento de ambos equipos: «No es bueno que nos cambien un partido en una semana vista. No es lo ideal, entiendo que tendrán sus motivos. Es un mal menor jugar viernes, prefiero jugar viernes que domingo teniendo más o menos la misma recuperación entre el partido de Girona y Real Madrid y el del Real Madrid y Lyon».

Olympique de Lyon

También fue la primera vez que el técnico se refirió a la elminatoria contra el Olympique de Lyon y fue concluyente: «El Lyon es claramente el favorito porque han sido primeros en la fase de grupos y jugarán la vuelta en su estadio. A veces se nos olvida que el equipo que nos tocó es el que ganó la fase de grupos a ocho partidos en la Liga Europa. Lo digo por si alguien puede pensar que es más asequible que el otro que nos podía tocar -Aston Villa-», apuntó.

En rueda de prensa, el técnico celeste lamentó que su equipo tenga que jugar el partido de vuelta Groupama Stadium, un campo «imponente» y donde le espera un rival «con una capacidad descomunal para hacer daño. Es un equipo muy físico, vamos a tener que estar perfectos para pasar la eliminatoria», avisó Giráldez, que se agarra a la «ilusión» que hay en el vestuario para sorprender al conjunto dirigido por Paulo Fonseca. «Yo tengo mucha confianza en mi equipo. La ilusión que tenemos todos por pasar nos tiene que ayudar a mantenernos 180 minutos con la opción de poder pasar. Sabemos que va a ser difícil, sabemos que posiblemente va a ser el cruce más complicado que pueda tener alguien en este momento de la competición. Nos ha tocado el Lyon y tenemos que ir a por ellos», resaltó.