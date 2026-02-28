Doble reencuentro en Motilivi con Beltrán y Rubén Blanco

El duelo liguero de este domingo entre el Girona y el Celta propiciará un doble reencuentro en Montivili con dos futbolistas que hasta no hace mucho fueron muy importantes en el conjunto celeste: Fran Beltrán y Rubén Blanco.

Ambos se medirán por primera vez al equipo que defendieron durante la mayor parte de su ya dilatada carrera, el guardameta mosense desde crío, con irrupción estelar en el primer equipo para salvar milagrosamente la categoría cuando contaba apenas con 17 años, y el madrileño, llegado a Vigo desde el Rayo Vallecano con 18, tras disputar 263 partidos con la zamarra celeste en siete temporadas y media de muy regular rendimiento.

Rubén y Beltrán se incorporaron al Girona en el mercado de invierno, el madrileño por deseo expreso de Míchel, el técnico que alumbró sus primeros pasos en el Rayo y le dio la alternativa en el fútbol profesional, y el mosense a última hora debido a la grave lesión sufrida por Marc André Ter Stegen, que retornó a la disciplina del Barcelona tras fracturarse una rodilla.

El fichaje de Beltrán, que no contaba mucho para Giráldez este curso debido al crecimiento de competidores de la casa como Hugo Sotelo y sobre todo Miguel Román, ha tenido un impacto inmediato en el Girona, donde el vallecano ha recuperado su mejor versión. Beltrán se ha convertido en el motor del equipo de Míchel y uno de los principales referentes del medio campo del Girona. El deseo de volver a ser importante tras convertirse en el tercer jugador del Celta con más partidos en Primera División tras Iago Aspas y Hugo Mallo, se ha cumplido en muy poco tiempo. Beltrán no solo manda en el medio campo del equipo de Míchel, sino que da puntos al conjunto rojiblanco, como los que recientemente consiguió con su gol al Barcelona. Se da por descontado que Beltrán será titular este domingo ante el que hace hasta solo unas semanas era su equipo.

Bastantes más dudas hay sobre la titularidad de Rubén Blanco, fichado como complemento del argentino Rubén Gazzaniga, indiscutible para Míchel bajo el travesaño. El mosense dejó el Celta en el curso 21-22 para firmar por el Olympique de Marsella con el que apenas llegó a disputar 8 partidos de Liga en tres temporadas antes de rescindir su contrato en diciembre pasado. Aunque Gazzaniga arrastra un problema en dedo, no parece probable que el guardameta mosense, que lleva más de dos años sin jugar un partido oficial, vaya a vestirse de corto mañana contra los celestes.

Tablas en los tres duelos entre Giráldez y Míchel

El partido que enfrentará mañana al Celta y al Girona (Montilivi, 21.00 horas) será el cuarto duelo directo entre Claudio Giráldez y Miguel Ángel Sánchez, Míchel, uno de los técnicos españoles a los que el técnico porriñés más admira en LaLiga y al que, de momento, no ha superado. Claro que Míchel tampoco ha sido capaz de batir al preparador porriñés. Sus tres enfrentamientos se han saldado en tablas. Su primer cruce fue en Balaídos, el pasado curso. El Girona se adelantó en el primer tiempo por medio del venezolano Yangel Herrera y Aspas, que cumplía su partido número 500 como celeste, igualó la contienda en el segundo tiempo. En la segunda vuelta, en Montilivi, el resultado fue más amplio en un partido con más alternativas. Abrió el marcador Tsygankov en el minuto 31, pero Iker Losada puso las tablas antes del descanso. Tras el intermedio, cobró ventaja el Celta por medio de Marcos Alonso, pero Yangel Herrera volvió a nivelar el choque pasada la hora de juego. Esta temporada, en la cuarta jornada, los celestes rescataron un punto en el último suspiro, con un gol de penalti de Borja Iglesias en el descuento tras adelantar Vanat a los rojiblancos en el primer tiempo.