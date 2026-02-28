El Celta Fortuna recibe en Barreiro a otro de los aspirantes al ascenso
redacción
El Celta Fortuna, desbocado en la clasificación, tratará de dar un paso más hacia el play-off de ascenso con la visita a Barreiro del Mérida, uno de los equipos que ahora mismo también jugaría ese play-off.
Después del triunfo de la pasada semana en el campo del Racing de Ferrol, los vigueses pretenden dar un paso más en sus aspiraciones (el primer objetivo, el de la permanencia, ya está en el bolsillo) ante un rival complicado que el año pasado se quedó cerca del ascenso a Segunda (lo perdió en el último momento ante la Real Sociedad B) y que esta campaña también aspira al mismo objetivo como prueba sus refuerzos invernales. Para este duelo Fredi Alvarez mantiene las bajas de Hugo Burcio, Joel López y Vicente y se le añaden Antañón y el sancionado Milla. A cambio recupera a Pablo Gavián después de semanas de inactividad y a Anxo tras cumplir sanción.
CAMPO: Barreiro. HORA: 16:00 (hoy).
